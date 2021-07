Maldonado cuestionó demora de Provoste en confirmar postura presidencial

El presidente del Partido Radical y precandidato presidencial, Carlos Maldonado, cuestionó este martes la demora de la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), en tomar una decisión sobre su postura presidencial.

"No hablaría de molestia, hablaría de que a mí, como candidato presidencial, Carlos Maldonado, no me parece la actitud propia de un candidato o candidata presidencial", afirmó el líder radical.

En esta línea, aseguró que "cuando se aspira a liderar Chile se tiene que ser claro, transparente, directo y estar dispuesto a asumir los riesgos y no estar tanto tiempo calculando cuál es el mejor momento o si las condiciones son o no son favorables".

Maldonado también cuestionó las peticiones desde la DC para que se baje Paula Narváez (PS), como afirma por ejemplo el senador Jorge Pizarro, recordando lo ocurrido en su momento cuando Soledad Alvear dio un paso al costado en favor de Michelle Bachelet.

"Son momentos distintos'', afirmó el abanderado, quien pidió "humildad" porque no ve comparación con el 2005.

El candidato radical ha insistido en lograr concretar primarias convencionales con el fin de definir al candidato de la centroizquierda y así llegar con un solo nombre a las presidenciales de noviembre, una opción que no logrará avanzar sin que la Democracia Cristina confirme su abanderada.

"No podemos llegar divididos"

En una postura similar está el Partido Socialista y su candidata Paula Narváez, quien también urgió al bloque Unidad Constituyente a definir a su abanderado definitivo a través de una elección ciudadana.

"Hemos señalado nuestro compromiso y además nuestro entendimiento de que el mejor camino a seguir es tener una candidatura única, no podemos llegar divididos, más fragmentados desde el punto de vista de la oposición", puntualizó la candidata también apoyada por el PPD, el Partido Liberal y Nuevo Trato.

Para esto, solicitó "definir en un mecanismo participativo, quién va a ser la persona que finalmente representará este sector en la primera vuelta presidencial de noviembre, así que estamos a la espera de que la Democracia Cristiana defina su candidatura y, al mismo tiempo, defina que está de acuerdo con que tengamos este mecanismo participativo para definir quién es la candidata".

DC criticó a Bellolio, que entregó reparos ante una posible candidatura de Provoste

Desde la Democracia Cristiana criticaron al ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, luego de que manifestara reparos con la opción que Provoste, en caso que se oficializara su candidatura como presidenta, tenga un doble rol como abanderada y timonel de la Cámara Alta.

"Le diría al ministro Bellolio que intente comunicar mejor lo que el Gobierno quiere hacer antes de transformarse en un opinólogo de otro Poder del Estado y cómo este Poder del Estado se conduce", afirmó diputado DC Iván Flores.

"Reglamentariamente, nada impide que DC, la presidente del Senado Yasna Provoste, la candidata presidencial, siga conduciendo el Senado tan bien como lo ha hecho hasta hoy", añadió el parlamentario.

Esto fue apoyado por su par Gabriel Silber, quien aseguró que "Provoste obviamente es una voz valiente frente al Gobierno de derecha y eso causa incomodidad. No vamos a servir a esta estrategia, Yasna Provoste cuenta con toda la confianza y respaldo transversal y esperamos que siga en el ejercicio del rol que le permitió a los chilenos -por ejemplo- acceder al IFE".