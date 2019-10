Ministra Pérez hace guiño a Rubilar: Sería una gran candidata para gobernación metropolitana

La directiva UDI insiste en que la competencia a gobernador regional metropolitano debe ir un aspirante de su colectividad, en medio de las voces del partido que piden al gremialismo apoyar la eventual candidatura de la RN Karla Rubilar, actual intendenta metropolitana.

Desde La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, hizo un guiño a Rubilar y dijo que ella sería una gran candidata.

"La intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, es una gran intendenta y, sin duda, si ella lo decide, puede ser una gran candidata para ganar el gobierno regional" metropolitano, aseveró la titular de Segegob.

Pérez comentó que "cuando hay elecciones, siempre los partidos, legítimamente todos, incluidos los de Chile Vamos, tienen el derecho a señalar que tienen buenos candidatos, buenas candidatas, que son más competitivos, porque estamos en una lógica de primarias, que es muy bueno. Si eso es la regla general o si habrá excepciones, lo tiene que resolver Chile Vamos".

"Hay que llevar el mejor candidato", asegura diputado UDI

La timonel Jacqueline van Rysselberghe aseguró que el ex alcalde Pablo Zalaquett -investigado en los casos Penta y "tragamonedas"- es un "gran candidato".

Sin embargo, el diputado UDI Jorge Alessandri, quien pide alinearse con candidatura de Rubilar, aseguró que Zalaquett no tiene interés alguno en esta contienda electoral: "Pablo Zalaquett es mi amigo, tremendo alcalde de La Florida y de Santiago, pero -según yo tengo entendido- él no está interesado en la candidatura".

"Tenemos que entender como coalición que tenemos que ganar la gobernación metropolitana y para eso hay que llevar el mejor candidato", enfatizó.

Alessandri indicó que, "hasta ahora, no he sabido de ningún candidato competitivo en la UDI que haya aceptado la nominación. Por lo tanto, si no tenemos una candidata o candidato de la UDI competitivo, yo pedí apoyar y sacarme la cresta porque Chile Vamos retenga la gobernación metropolitana con Karla Rubilar".

Zalaquett no cierra la puerta a la candidatura

Consultado por La Tercera sobre una eventual candidatura, Zalaquett que "siempre he querido volver a la política, pero hoy no soy candidato a nada".

Sin embargo, dejó la puerta abierta a aquella posibilidad: "Si yo fuera la mejor opción, y si más adelante (Joaquín) Lavín y la UDI me lo pidieran, lo pensaría".

"Siempre he querido volver a la política, pero hoy no soy candidato a nada", dijo Zalaquett hoy. (Foto: ATON)

Rubilar agradece apoyo, pero no define postulación

Rubilar, en tanto, agradeció el respaldo de los diputados del gremialismo, aunque aún no ratifica oficialmente la postulación.

"Obviamente que agradezco el apoyo del senador (Manuel José) Ossandón, el senador (Andrés) Allamand y enormemente el diputado del diputado (Jaime) Bellolio y del diputado Alessandri. Durante este año y algo he trabajado mano a mano, codo a codo, con todos los alcaldes, concejales, cores, UDI", expresó.

La intendenta metropolitana dijo que no ha hecho "ninguna distinción, porque creo que en el proyecto unitario y creo que el que sea el representante de Chile Vamos tiene que tenerlos detrás para ganar".

Considerando que Francisco Vidal (PPD) descartó postulares como gobernador metropolitano, Rubilar dijo que "respecto del frente, uno tiene que estar dispuesto a competir con el que sea, así que si suben, bajan candidatos, eso nunca ha sido lo definitivo para poder tomar la decisión".