Servel denunciará a más de 3,7 millones de personas por no votar en 2025

El Servicio Electoral (Servel) denunciará ante los juzgados de policía local a 3.760.261 electores que no sufragaron en las elecciones presidencial y parlamentaria de 2025.

La cifra fue entregada por el director del Servel, Raúl García, durante su exposición ante la cuarta subcomisión mixta de Presupuestos. "En ambas elecciones hemos contabilizado 3.760.261 electores que no sufragaron y que van a ser denunciados como lo ordena la ley", señaló.

Los electores arriesgan multas de entre 0,5 y 1,5 UTM, equivalentes a montos que parten en cerca de 36 mil pesos y pueden llegar hasta los 108 mil pesos. García agregó que "este proceso se encuentra en curso" y debería concluir durante octubre y noviembre, según publicó El Mercurio.

Jueces cuestionan sanciones

Ante esta situación, el presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Francisco Ríos, cuestionó la capacidad del sistema para hacer efectivas las sanciones y sostuvo que, en las grandes ciudades, muchas multas no son pagadas.

"Casi el 100% de las órdenes de reclusión despachadas por los juzgados de policía local son inefectivas en su cumplimiento. En los hechos, el voto obligatorio se vuelve voluntario, porque el procedimiento no cumple el objetivo", afirmó.

Advirtió además que la llegada de más de 3,7 millones de denuncias significará "una sobrecarga extra", en un sistema que todavía mantiene gran parte de su tramitación en papel.

Ríos explicó que algunos tribunales pueden recibir miles de denuncias en un pendrive. "Si el tribunal tiene un sistema computacional ad hoc, puede procesar de inmediato las denuncias en el ingreso, pero si no lo tiene, tiene que hacerlo a mano en un Excel o en un libro de ingreso a mano".