Tras revés en la Cámara, Gobierno espera reponer multas por no votar en el Senado

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), se refirió al rechazo -por parte de la Cámara de Diputados- del artículo que establecía multas por no votar y manifestó su confianza de revertir el resultado en el Senado.

Durante la jornada de ayer, la Cámara despachó al Senado el proyecto de ley que sanciona el incumplimiento de la obligación de sufragar, pero sin establecer el rango de multa que estaba incluido en la propuesta original, lo que derivó en críticas al Ejecutivo por no ordenar a los parlamentarios oficialistas durante la votación.

Este miércoles, el jefe del gabinete ministerial fue consultado por la polémica y recordó que en este asunto "se requieren mayorías amplias".

"La sanción en caso de incumplimiento del deber de votar se trata de una ley orgánica constitucional que tiene un quórum mayoritario, y lo que respecta al voto extranjero, los cuatro séptimos, por tratarse de una reforma constitucional", explicó.

Considerado ello, "la ministra (Segpres Macarena) Lobos ha estado liderando un diálogo para generar un acuerdo que permita finalmente aprobar estas iniciativas".

"Apoyamos entusiastamente el trabajo profesional y acucioso que ha hecho la ministra para generar un acuerdo que permita, finalmente, sacar adelante estas iniciativas con una visión global", complementó el secretario de Estado.

El titular del Interior también fue consultado respecto a los dichos de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), quien afirmó que el Gobierno "no tiene palabra", por no haber asegurado los votos oficialistas en la Cámara: "No voy a participar de esa polémica", respondió escuetamente.

Cuestionamientos al gobierno

El senador de Demócratas, Matías Walker, manifestó que "firmamos un documento, se lo entregamos al gobierno, en el cual comprometíamos nuestros votos para una reforma constitucional para hacer más exigentes los plazos de residencia para los extranjeros en nuestro país para los efectos de poder votar".

"Sin embargo, no hubo votos del oficialismo en la Cámara de Diputados a favor de la multa", criticó.

Por su parte, la senadora Luz Ebensperger (UDI) planteó que le "parece de la mayor gravedad, porque hay un compromiso con el gobierno de que si avanzaba este proyecto nosotros nos abríamos al chantaje permanente del gobierno de regular y hacer más exigentes los requisitos para los extranjeros".

"Me parece un peligro para la democracia y yo espero que este sinsentido se arregle en el proyecto en el Senado", añadió.

Ausencias en la oposición

Mientras tanto, persiste la molestia en la oposición por la ausencia de los diputados Chiara Barchiesi, Gonzalo de la Carrera y Cristóbal Urruticoechea, ya que solamente faltaron dos votos para aprobar la multa.

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) aseveró que "es grave que hayan faltado parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Libertario a la votación del día de ayer. Faltaron dos votos y faltaron tres parlamentarios, aquí hay que preguntarle a la lista que encabezan José Antonio Kast y Johannes Kaiser qué opinan de que sus parlamentarios no hayan venido a votar".

Ante el planteamiento de que la diputada Barchiesi estaba "bailando cueca" a esa hora, el republicano Cristián Araya replicó que "la diputada Chiara Barchiesi está con postnatal, así que tiene el legítimo derecho a no poder asistir. En ese momento exacto entiendo que no estaba en ninguna otra actividad, sino que estaba con su hijo, así que si alguien tiene algún problema sería bueno que se parara acá y lo dijera directamente".