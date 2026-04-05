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Tópicos: País | Política | Encuestas

Quiroz, Rincón y Sedini son los ministros peor evaluados, según Criteria

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En el otro extremo, la titular de Bienes Nacionales, Catalina Parot, continúa como la ministra con mayor aprobación.

Ningún ministro aumentó su aprobación en esta última encuesta.

Quiroz, Rincón y Sedini son los ministros peor evaluados, según Criteria
 ATON (archivo)

De acuerdo con Criteria, la mayoría de los ministros anotó un aumento en su nivel de conocimiento respecto de la medición anterior, publicada el 15 de marzo.

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La última encuesta Criteria, publicada este domingo, abordó el nivel de conocimiento y aprobación del gabinete ministerial del Presidente José Antonio Kast.

De acuerdo con el sondeo, realizado entre el 31 de marzo y el 2 de abril, la mayoría de los ministros anotó un aumento en su nivel de conocimiento respecto de la medición anterior, publicada el 15 de marzo.

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Entre las figuras más conocidas se mantiene la ministra de Energía, Ximena Rincón (79%); seguida de la titular de Deportes, Natalia Duco (72%); la vocera de Gobierno, Mara Sedini (63%); el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje (56%); y su par de Hacienda, Jorge Quiroz (51%).

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Según los resultados del sondeo, ninguno de los demás ministros superó el 50% de conocimiento de la ciudadanía.

Evaluación del gabinete

Respecto a la evaluación del gabinete, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, se mantiene como la mejor evaluada, con un 58% de aprobación; seguida por la titular de la Mujer, Judith Marín (54%); el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga (53%); su par del Interior, Claudio Alvarado (52%) y el jefe de la Segpres, José García Ruminot (52%).

En el otro extremo de la lista, los tres ministros peor evaluados son Jorge Quiroz (Hacienda) con 39%, Ximena Rincón (Energía) con 41% y Mara Sedini (Segegob) con 42%.

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Entre los resultados también destaca la ministra del Deporte, Natalia Duco, quien anotó un 51% de aprobación entre quienes la conocen, cerrando el grupo de ministros que superan el 50% de evaluación positiva.

Agenda Criteria 5 de Abril 2026 by Radio Cooperativa

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