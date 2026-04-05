Duco: Postulación a los Juegos Olímpicos 2036 "ni siquiera ha tenido espacio de reflexión"

Natalia Duco, ministra del Deporte, dio a conocer la postura de su cartera ante las medidas presupuestarias del gobierno de José Antonio Kast y expuso que la postulación para organizar los Juegos Olímpicos de 2036 no tiene prioridad ni se ha discutido.

"Es una gran pregunta que ni siquiera ha tenido espacio de reflexión, para ser súper sincera", expresó sobre la candidatura nacional impulsada por la Administración Boric en su entrevista con el diario La Tercera.

"El objetivo que tenemos entre manos es la postulación a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Nosotros tenemos el foco ahí, la verdad. ¿Por qué? Por una cosa súper clara, porque la prioridad está en el deporte escolar", explicó.

La autoridad también aclaró que el deseo de albergar cita olímpica juvenil en 2030 "nunca estuvo en duda" pese a la ambigüedad durante los primeros días del nuevo Gobierno.

"La visión del Presidente fue súper clara: 'Ministra, yo quiero que se hagan los Juegos Olímpicos de la Juventud, ahora es tu desafío como ministra hacer que esto sea posible dada la situación fiscal'. Y no fue una tarea fácil, por eso era irresponsable el día uno decir que los íbamos a hacer", relató.

Duco también anunció que durante este año Chile no se postulará a más megaeventos deportivos: "Mi primera tarea es terminar de revisar el recorte presupuestario de este año. Y luego de esta tarea, la próxima es hacer el presupuesto para el 2027".

"Todo va a depender de la situación fiscal y de cómo responda la economía del país. Pero nuestro interés es que sí (se organicen más eventos), porque trae turismo, crecimiento, cultura deportiva, familia, lindos momentos. Por ejemplo, el Mundial Sub 17 de vóleibol va a ser tremendo para Los Andes y San Felipe", continuó.

"Nosotros queremos enfocarnos en el legado que queda después del megaevento, que quede el know how, sacar ese conocimiento, hacerlo propio y que quede para siempre. Esa va a ser nuestra diferenciación", expuso Duco.

Respecto a los recortes presupuestarios de un tres por ciento ordenado por Hacienda en diversos ministerios, Duco indicó que se están analizando las áreas en dónde aplicar el ajuste.

"No tenemos aún la definición confirmada de dónde haremos los recortes, pero sí voy a dar dos certezas: Una, es que no vamos a tocar el presupuesto del alto rendimiento y la segunda, es que no vamos a tocar el Proddar", aseguró.