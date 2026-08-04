Exseremi de Culturas de Los Lagos denuncia falso positivo en test de drogas

El exseremi de las Culturas de Los Lagos, Eduardo Leiva, denunció que su salida del gobierno por consumo de drogas se trató de un falso positivo, mismo argumento que ha utilizado el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

En conversación con Canal 13, Leiva calificó la situación como un "balde de agua fría", apuntando al rol del laboratorio Corthorn Health en el proceso.

"No soy consumidor de droga, jamás lo he sido", insistió, explicando que fue examinado el 10 de junio por Patagonia Medical, centro médico de Puerto Montt que envió las muestras de pelo a Corthorn Health, para posteriormente haber recibido el resultado positivo el 19 de junio.

Leiva llamó al subsecretario Carlos Lobos para informarle, ante lo que "él me dice que esperemos la contramuestra. Pero en estricto rigor la contramuestra la tiene el mismo laboratorio (...) Yo inmediatamente decido pedir permiso administrativo y viajar a Santiago, a la Universidad de Chile, a hacerme otro estudio, porque no era posible que yo arrojara cocaína".

Ese segundo examen arrojó negativo, pero recibió el resultado cuando ya había presentado su renuncia al cargo.

Según publicó El Mercurio, desde el Ejecutivo indicaron que la contramuestra de Leiva también dio resultado positivo.