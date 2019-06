Giorgio Jackson: El Frente Amplio está en el momento de dar el salto o quedarse relegado

El diputado Giorgio Jackson (RD) planteó la "tremenda necesidad" de que el Frente Amplio converse con el Partido Socialista y el recientemente creado bloque Unidad por el Cambio -conformado por el Partido Comunista, el PRO y la Federación Regionalista Verde Social-, con miras a las elecciones municipales del próximo año.

El ex líder estudiantil se reunió, antes de que se conocieran los resultados de la encuesta CEP, con la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, instancia en que se ofreció a liderar la estrategia y el trabajo en terreno del partido para los comicios; la respuesta de la timonel fue afirmativa.

"Tengo la impresión de que va a ser tremendamente necesaria una conversación entre el PS, Unidad por el Cambio y el Frente Amplio. No lo veo como algo nacional, pero sí vamos a tener la necesidad de conversar", aseguró Jackson en entrevista con La Tercera.

Sobre el resto de los partidos de la oposición, evitó "hacer una lista de supermercado, sino que (recibirán a) los que tengan la voluntad para articularse para que haya una diferencia en los municipios"; pero descartó a la DC, que "tomó la decisión de aislarse y me imagino que dentro de esa acción calcularán las consecuencias de sus decisiones, y al Partido Radical, que está "un poco más aislado también en esa búsqueda de réditos de corto plazo en materia legislativa".

"Responsabilidad para ofrecer liderazgos", tras encuesta CEP

En tanto, respecto a los resultados de la encuesta CEP, comentó que la baja aprobación ciudadana al Gobierno de Sebastián Piñera (25 por ciento) "nos entrega una enorme responsabilidad, y lo digo particularmente por quienes estamos en el Frente Amplio, para ofrecer liderazgos y propuestas alternativas (...) estamos en mejores condiciones de ofrecer alternativas porque no cargamos con expectativas frustradas desde antes".

En ese sentido, marcó las diferencias con el nuevo Partido Republicano de José Antonio Kast, porque en éste "más de la mitad de su gente son ex UDI", mientras que "en nuestro caso ha habido un interés de plantearnos dudas y de apertura al diálogo con el resto".

"Hemos ido madurando esta idea de la duda y no las certezas. Es cierto que al comienzo de la instalación del Frente Amplio, me incluyo, lo que se leían eran certezas con cierto tono de arrogancia porque queríamos irrumpir y cuestionar. Cuando uno cuestiona no cuestiona con dudas, cuestiona con la rabia que muchas veces hay. Hoy el FA está pasando por un momento de madurez en el que podemos dar el salto o podemos quedarnos relegados a un nicho", expuso.

Pese a que reconoce que "las encuestas son una foto" y llama a no "sobregirarnos" ya que "tuvimos una mala experiencia con encuestas en general", apuntó que "en el Frente Amplio estamos bien posicionados hoy dentro de la oposición para poder ejercer un liderazgo mayor que el rol de irrelevancia, de una minoría (...) que se nos ha asignado, eso va a ir cambiando bruscamente".

Sobre la ministra Cubillos, su "popularidad emocional" e interpelación

Sobre la aparición de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en el cuarto lugar de los políticos mejor evaluados, el ex líder estudiantil lo atribuyó a la "popularidad emocional" de las "posturas que ha esbozado", algunas de las cuales buscan "instalar un miedo general y generar adhesión a partir de ese temor".

En tanto, el diputado acusó que "en el ministerio de Educación ha habido tremendos problemas de gestión, de ejecución presupuestaria, de implementación de las reformas", y aunque aseguró que no está "en condiciones" para "asegurar que haya explícitamente un incumplimiento de deberes o alguna falta que amerite la acusación constitucional", sostuvo que "hay antecedentes de sobra para hacer una interpelación".