Revolución Democrática: Garín conocía el mecanismo de ahorro, lo cumplió y después dejó de pagar

Parlamentarios de Revolución Democrática le bajaron el perfil a la denuncia del ex militante Renato Garín sobre las donaciones de parte de la dieta parlamentaria para los gastos del partido, asegurando que todos los integrantes de la bancada conocen esta situación.

Ante las críticas del oficialismo, el diputado Miguel Crispi aseveró que "esto es un aporte que nosotros hacemos a nuestro partido para tener independencia de los poderes económicos, es un aporte que hacemos de nuestro sueldo".

"Yo desafío a alguien que encuentre una cuña de alguien del partido diciendo que nosotros íbamos a donar o aportar plata a instituciones benéficas. Cada militante lo puede hacer, me consta que hay miembros de la bancada que lo hacen, pero eso tiene que ver con la actividad privada", recalcó.

El senador Juan Ignacio Latorre indicó que "lo que llama la atención después del tuit de Renato, cuando él mismo fue candidato el 2017, firmó ese compromiso, y después en buena parte cumplió".

"También entiendo -y habría que preguntarle a la gente de la directiva- que él cuando se fue no pagó todas las cuotas que él debía, hubo un momento en que dejó de pagar y se fue con alguna deuda económica con RD, pero él sabía todo este mecanismo, es algo que él mismo firmó", recordó.

Aunque Cooperativa ha intentando tener contacto con Garín, el diputado no ha respondido las llamadas.

Piden aclaración de Servel

El diputado Jaime Bellolio (UDI) cuestionó que "si le exigen a todos los demás que se comporten a un estándar que solo ellos pueden cumplir. Le dijeron a todos los chilenos que ellos donaban parte de su sueldo y yo estoy sorprendido, porque pensé que lo estaban donando a obras sociales".

"Sin embargo, como queda a la vista por ellos mismos, no los donaban a obras sociales, lo donaban a su partido político. Eso no es una donación, una donación es desprenderse de algo, no para que te llegue de vuelta", dijo.

El parlamentario sostuvo que "lo que hemos conocido entonces es que le llega a su propio partido y ahí se nos abren preguntas: La primera, ¿el Servel tiene esas donaciones registradas?".

El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, también se refirió a esta situación, planteando que "cual sería el problema. Esto está sumamente regulado. ¿O prefieren al hombre/mujer del maletín? Teniendo problemas de corrupción tan severos se destina tiempo a estas tonteras".

De acuerdo a RD, todos estos montos han sido aprobados y auditados por el Servel.