En El Primer Café, Constanza Schönhaut (Convergencia Social) consideró "inaceptable" que el timonel de Comunes, Jorge Ramírez, confirmara que Beatriz Sánchez no será la candidata presidencial del Frente Amplio, pues la coalición había acordado esperar al anuncio de la propia ex abanderada. "De haber sido dirigenta de partido, si yo me hubiese equivocado de esa manera estaría reflexionando sobre mi continuidad en el cargo", sentenció.

