Gobierno postergó ingreso de Ley Miscelánea: entre ajustes técnicos y críticas de la opisición

El Gobierno decidió postergar el ingreso al Congreso del proyecto de ley miscelánea, clave para impulsar el crecimiento económico, con el fin de afinar sus últimos detalles técnicos y políticos antes de iniciar su tramitación legislativa.

La decisión se adoptó tras el comité político en La Moneda, en el que también se definió que la prioridad legislativa será la seguridad en los establecimientos educacionales.

El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, aseguró, tras la instancia, que "el proyecto de reactivación económica es muy grande y todavía se pueden seguir afinando algunos detalles".

Desde el Ejecutivo, la ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, explicó que el retraso responde a la necesidad de fortalecer el proyecto: "Es importante que este proyecto salga bien. Lo vamos a ingresar en los próximos días, pero hemos hecho revisiones, hemos conversado y socializado también con los parlamentarios, porque este tiene que ser un proyecto aún más robusto, potente, fuerte, ya que involucra áreas fundamentales para nuestro país y, al mismo tiempo, toca muchas vidas".

Añadió que el proyecto responde a múltiples urgencias: "El plan de reconstrucción nacional es prioritario para el Gobierno porque responde a la emergencia social, sobre todo a quienes han sido golpeados por los incendios; responde a la emergencia de seguridad y a la emergencia económica (...) requiere que salga rápido, y es por eso que las discusiones se tienen que hacer antes de presentarlo".

En la misma línea, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, defendió el trabajo prelegislativo como clave para asegurar una tramitación más fluida, señalando que "todo se arregla conversando".

"No podemos dejar que nos pasen gato por liebre"

El retraso generó cuestionamientos en la oposición, en torno al contenido tributario del proyecto y su estructura como ley miscelánea.

La senadora Paulina Vodanovic (PS) advirtió sobre la posibilidad de incluir reformas estructurales bajo el pretexto de un plan de emergencia.

"Frente a un tema tan relevante para el país como es el tema tributario, no podemos dejar que nos pasen gato por liebre; que dentro de un proyecto se introduzcan reformas de largo plazo y que finalmente van a beneficiar solamente a un porcentaje menor de la población", señaló la presidenta del Partido Socialista.

Y la también senadora Yasna Provoste (DC) puso en duda la constitucionalidad del mecanismo legislativo: "El Tribunal Constitucional tiene sendos dictámenes respecto de que no corresponde realizar leyes misceláneas y, por lo tanto, queremos mirar aquello, si es que efectivamente la iniciativa que presenta el gobierno pasa la primera prueba, que es desde el punto de vista de la constitucionalidad".