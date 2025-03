Karol Cariola por allanamiento a su domicilio: "Desconozco mayores detalles"

La diputada Karol Cariola (PC) se refirió a la incautación de un notebook y un celular que realizó la PDI desde su domicilio, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias, y afirmó desconocer "mayores detalles" de la indagatoria.

El procedimiento fue autorizado por el Séptimo Juzgado de Garantía tras una solicitud de la Fiscalía Regional de Coquimbo y se realizó con estricto apego al debido proceso y respeto por las garantías constitucionales de los involucrados.

Estas acciones forman parte de una causa iniciada de oficio, vinculada al caso conocido como "Sierra Bella", y buscan recabar evidencia para esclarecer posibles delitos funcionarios.

A través de un comunicado, la presidenta de la Cámara de Diputados señaló: "Habiendo terminado mi trabajo de parto recientemente, con mi hijo recién nacido y aún hospitalizada, se me ha solicitado mi teléfono celular y computador, de los cuales he hecho entrega voluntariamente a través de familiares".

"Por la naturaleza de las condiciones en que me encuentro, desconozco mayores detalles de la investigación que se está llevando y las razones que supuestamente me involucren en ella, debido a que no he sido formalizada ni formo parte de ningún proceso judicial", complementó la legisladora.

La parlamentaria del PC también indicó que "como autoridad de la República he actuado en todo momento apegada a las leyes, estoy tranquila y siempre dispuesta a colaborar en todo lo que la justicia requiera en el marco de cualquier investigación judicial".

¿Qué es lo que se sabe?

La diligencia se llevó a cabo a raíz de antecedentes encontrados -durante la investigación del caso "Sierra Bella- tras la incautación de un celular de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en que fueron halladas una serie de conversaciones con la diputada Cariola.

El Ministerio Público señaló que en dichos chats se encontraron antecedentes que podrían eventualmente configurar un delito de tráfico de influencias.

No obstante, más tarde trascendió que la diligencia no tiene que ver directamente con "Sierra Bella", sino que, a raíz de esa investigación, se encontró una conversación en que presuntamente la diputada Cariola intercede ante Irací Hassler en beneficio de un amigo empresario para obtener una patente de alcoholes.

Sin embargo, dicho antecedente aún no ha sido confirmado por la Fiscalía, que de momento sólo ha ratificado la realización del allanamiento.

Reacciones desde el Congreso

Tras conocerse la situación, el diputado Gustavo Benavente (UDI) dijo que "acá hay una presunción de inocencia de una persona imputada, pero no está formalizada. La Fiscalía tendrá que dar razón de sus diligencias. Nosotros señalamos que las responsabilidades son individuales".

Por su parte, la diputada Ximena Ossandón (RN) manifestó que el hecho "nos parece fuerte, porque estamos hablando de la presidenta de un poder del Estado, y que el Ministerio Público haya decidido hacer un allanamiento, quiere decir que aquí puede existir algo contundente, pero nosotros no conocemos nada más que eso".

En tanto, el diputado José Carlos Meza (Republicanos) aseveró que "esto es extremadamente grave, sobre todo considerando que se trata de la presidenta de la Cámara de Diputados. Amerita una explicación rápida y contundente por parte de la diputada Karol Cariola".

PC: "Esperamos una investigación rigurosa"

Desde la bancada del PC, la diputada Lorena Pizarro sostuvo que "esperamos que se realice una investigación rigurosa, que permita aclarar esta situación que se ha dado a entender a la opinión pública, pero que sin duda debe ser de conocimiento público el resultado de esto que ha ocurrido".

"No tengo la menor duda que la diputada Karol Cariola estará en absoluta disposición, como ya lo hizo su familia en el momento del allanamiento, de colaborar con todas las preguntas que le hagan al respecto", expresó.

Asimismo, Pizarro enfatizó que "las y los comunistas, en cada proceso en que se nos ha involucrado en situaciones irregulares, hemos respondido y hemos aclarado las situaciones de las cuales nos acusan".