Lautaro Carmona arremete contra Kast por el Foro Madrid: "La campaña ya pasó"

El timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, criticó a José Antonio Kast por su anunciada asistencia al V Foro Madrid y le recordó que "ya pasó la campaña" presidencial.

El evento se celebrará el 3 y el 4 de septiembre en el centro de eventos San Carlos de Apoquindo, ubicado en Las Condes, y reunirá a líderes y figuras políticas internacionales de la derecha conservadora iberoamericana, como el mandatario argentino Javier Milei y el secretario general del partido español ultraderechista Vox, Ignacio Garriga.

Debido a su carácter ideológico, la realización del foro ha generado reacciones en la política chilena, especialmente desde el progresismo. En este contexto, Carmona expresó que "el Presidente de la República tiene obligaciones de Estado y no puede parcializar esa representación".

"No puede ser (que adopte) una opción media proselitista respecto de sus ideas: ya pasó la campaña. Cuando hubo campaña electoral para elegir, él tenía todo el derecho a hacer opciones de este tipo, porque mostraban su identidad de derecha a todo evento, pero hoy día es Presidente de todo el país y de toda la sociedad", señaló.

"El Mandatario tiene que resguardar ser y parecer como Jefe de Estado. Si no, aparece como un activista más de los fundadores de este famoso Foro de Madrid", disparó, en referencia a Vox.

La misma tensión al interior de la UDI, RN y Evópoli, que se restará de participar

La celebración del Foro Madrid también ha revuelto las aguas al interior de los partidos oficialistas por las mismas razones, pese a que diputados como Francisco Orrego (RN), Ricardo Neumann (UDI), Benjamín Moreno y Cristián Araya (Partido Republicano) también confirmaron su participación, al igual que el propio ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

El senador RN Miguel Becker afirmó en Cooperativa que no participará de la instancia y que desde su partido consideran que son de derecha, "pero al centro".

"Entonces, de repente puede haber cosas que en este tipo de foro superen nuestras propias ideas de lo que es la política y el trabajo político", reconoció.

Sin embargo, expresó que "no le parece mal" que "participen algunos de los que consideren que están más representados por este foro", y lanzó una crítica al FA y el PC por cuestionar las asistencias "cuando ellos han sido los promotores de todas estas actividades relacionadas con ideología".

"A mí me parece bien que (los parlamentarios) se reúnan, y si el Presidente es parte también de la fundación de esto, no creo que tenga que restarse", opinó el parlamentario RN.

Desde La Moneda, el biministro Claudio Alvarado también justificó la presencia del Jefe de Estado en el Foro Madrid con el mismo argumento.