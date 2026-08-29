PC: La reforma va contra toda la población y tiene que ver con estados autoritarios, con otros tiempos

La senadora comunista Claudia Pascual criticó en Cooperativa la reforma constitucional de seguridad que plantea el Ejecutivo, dado que va "en contra de la población" al "rápidamente pasar a la idea del control y del autoritarismo, antes de generar la gestión que se necesita" para combatir al crimen organizado.

La parlamentaria, que también integra la Comisión de Constitución -instancia a la que fue ingresada la iniciativa para su tramitación-, expresó que "es una muy mala reforma" y que no le parece "presentable tener siquiera que avanzar en una idea de legislar".

"Lejos de tener herramientas efectivas para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia, (el proyecto) ha transitado a una conculcación de derechos y libertades individuales del conjunto de la población. Creo que nos tenemos que preguntar si es necesario constitucionalizar algo que haga más eficiente enfrentar el crimen organizado, y ponernos de acuerdo en qué es ese algo", reflexionó Pascual.

En definitiva, la reforma "va en contra de toda la población y, por lo tanto, eso más tiene que ver con estados autoritarios, con que parece que añoran otros tiempos en el actual Gobierno", criticó la jefa de bancada PC en el Senado.

"Estamos más en tiempos de gestionar que de modificar constantemente las legislaciones"

La senadora llamó a que, primero, "se haga el arqueo de todo lo que tenemos (en normativa y/o en discusiones legislativas, para ver) si realmente faltan cosas para seguir enfrentando el crimen organizado".

"¿Por qué digo esto? Porque parece que estamos más en tiempos de la gestión que de seguir modificando de forma constante las legislaciones sin probar todas las nuevas tipificaciones del delito, las nuevas penalidades que hay, la nueva interagencialidad que existe también para la investigación y la inteligencia contra el crimen organizado", dijo la militante comunista.

"Por ejemplo, tenemos el departamento especial de Gendarmería, que fue tramitado a totalidad y a cabalidad en general y en particular por la Comisión de Constitución y, sin embargo, está en la Comisión de Hacienda sin avanzar. Ahí también se entregan herramientas para la segmentación y la segregación penitenciaria y un sistema especial para el crimen organizado y las bandas delictuales de mayor entidad", mencionó Pascual.

Por ende, "lo que le ocurre al Gobierno es que rápidamente se pasa a esta idea de control y de autoritarismo antes de generar la gestión que se necesita y que va a encontrar apoyo en todos los sectores políticos para, efectivamente, enfrentar el crimen organizado. El problema es que terminamos con un estado de excepción que se parece al de estado de guerra externa, que termina incluso limitando el derecho de asociación, de organización, de circulación, de reunión, etcétera (...). Ahí sí que pierde el foco", cerró la parlamentaria.