Republicanos contra constitucionalistas: Los acusan de validar "estupideces" en 2022

El diputado republicano Benjamín Moreno arremetió contra las críticas de expertos constitucionalistas a la reforma de seguridad del Gobierno, y las tildó de "contradictorias" de quienes, en su momento, consideraron "sensatas" las "estupideces" de la propuesta constitucional de 2022.

Los cuestionamientos más destacados de las últimas horas contra la iniciativa provinieron de los académicos Javier Couso y Arturo Fontaine, que a través de una carta publicada en El Mercurio solicitaron al Ejecutivo retirar la idea por ser "manifiestamente iliberal" y constituir "un paso en una dirección populista-autoritaria".

Ambos alertaron que la vigencia del eventual estado de excepción de hasta 240 días, su declaración sin autorización del Parlamento y la interceptación de comunicaciones -entre otras medidas para combatir al crimen organizado-, configuraría "la posibilidad de que mañana un Presidente instaurara una 'dictadura constitucional'".

Ante ello, el diputado Moreno llamó a "ser sensatos en el debate y no ir extremando posiciones por simplemente tratar de asestarle un golpe político al Gobierno".

"Una persona, como el académico Couso, por ejemplo, no puede -y es contradictorio- que diga que este es el camino hacia un Gobierno autoritario, cuando hace cuatro años atrás estaba diciendo que una Constitución que ofrecía 'derecho al cielo nocturno' y una cantidad de estupideces plasmadas ahí, era absolutamente sensata", manifestó el republicano.

"Es absolutamente contradictorio, (aunque) eso no quita que puedan encontrar reparos, bienvenidos sean", matizó el parlamentario.

Fontaine mantuvo una postura crítica frente al texto constitucional de 2022 y anticipaba la amplia ventaja del Rechazo en las encuestas, además de analizar la inviabilidad de la propuesta en sus columnas.

Exministro Blumel fustiga a Republicanos por sus críticas a los expertos

En tanto, el exministro y figura de Evópoli Gonzalo Blumel repudió los cuestionamientos de Republicanos hacia el mundo académico y liberal.

En conversación con Radio 13c, cuestionó que dirigentes de dicho partido contrapongan las advertencias con una supuesta mayor conexión de su sector con las preocupaciones ciudadanas, en referencia a los dichos del timonel Arturo Squella.

Ante ello, el otrora titular de la Segpres se preguntó: "¿Cuántos de los dirigentes republicanos viven o han vivido en poblaciones, han vivido con el pueblo, conocen sus necesidades, entienden sus inquietudes y sus temores?".

"Una cosa es meterse a redes sociales, indagar en ellas, dilucidar lo que dicen los bots, y otra cosa es realmente ir a un consultorio a atenderse, estar en Fonasa, que tus hijos vayan a una escuela pública, que vayan a un liceo con números y que ahí realmente sientan lo que es la realidad y el deseo de los chilenos", disparó.

"Para mí, esos comentarios son un reflejo de una soberbia y una superioridad moral que, en ciertos sectores de la política, en la derecha y también en la izquierda, se ha vuelto infumable y hace muy difícil el diálogo democrático", señaló Blumel.

El ingeniero ya había calificado la reforma constitucional de seguridad del Gobierno como "un error político" y advirtió sobre los riesgos de entregar atribuciones demasiado amplias al Estado, aunque recalcó su respaldo a la agenda general contra la delincuencia.