Camilo Escalona está hospitalizado, fuera de riesgo vital

Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista y expresidente del Senado, se mantiene bajo un intenso tratamiento en el marco de su tratamiento por el agresivo cáncer de próstata que padece, aunque está fuera de riesgo vital.

Fuentes de la colectividad confirmaron a 24 Horas que el dirigente ha sido sometido a coma inducido. Y tras visitar a Escalona este miércoles, la senadora y timonel PS, Paulina Vodanovic, comentó a T13 que "está en una situación delicada hace varios días y estamos todos acompañándolo".

Más tarde, mediante una declaración, el círculo más cercano del dirigente agradeció las "muestras de apoyo, cariño y solidaridad que exceden las fronteras del PS", e informó que su estado de salud "está mejorando", y que no se encuentra en riesgo vital.

El extimonel socialista reveló a fines de abril, en una entrevista con La Tercera, que enfrenta "una dolencia catastrófica" que ha derivado en otras complicaciones, incluida una fractura de vértebra producto de la radioterapia.

En agosto pasado, en tanto, el PS realizó una comida solidaria en la Confitería Torres, con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a costear el tratamiento de Escalona, cita que contó con la presencia del ministro de la Segpres, José García Ruminot.