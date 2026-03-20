Diputado PS: Este presunto Gobierno de emergencia no ha nombrado seremis de nada

El diputado socialista Raúl Leiva arremetió en Cooperativa contra la Administración Kast que, pese a autodenominarse como un Gobierno de emergencia, solo ha realizado "anuncios sin nada concreto" y "titulares sin bajada siquiera", y ejemplificó dichas faltas con la ausencia de nombramientos de los seremis en cada región.

"En el primer Gobierno del expresidente Piñera era como lo mismo: una liquidación y anuncios de toda una serie de aspectos sin un fundamento específico. 'Vamos a modificar, vamos, vamos, vamos', pero no hay nada concreto", fustigó.

"Este supuesto Gobierno de emergencia -como se le denomina-, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados no ha instruido ningún proyecto de ley con urgencia. Tampoco ha existido ninguna reunión de esa naturaleza y, es más, lo planteamos a nivel regional: no se han nombrado los secretarios regionales ministeriales de nada", criticó el parlamentario opositor.

Asimismo, "los Cogrid de emergencia en el sur ahora no pueden funcionar solo con personas suplentes (...). Eso cuestiona y contradice este eventual Gobierno de emergencia. O sea, si la cosa fuera tan compleja y estamos preparados para gobernar desde un primer momento, 'vamos'", sostuvo Leiva.

"En (los eventuales cambios al) Mepco, que le va a pegar a todas y a todos, todavía no tenemos novedad; unos anuncian que que la presidenta del Senado (Paulina Núñez) va a ingresar un proyecto de ley el martes o miércoles; y hay otras declaraciones ministeriales que dicen que no se va a utilizar una modificación legal, sino que solo una modificación administrativa de parámetros", reprochó el diputado PS.

"(También) pasó en el norte: este "Escudo Fronterizo" no es más que la implementación del Sifron (Sistema Integrado de Frontera) y que ya está en su tercera etapa, se tiene que aplicar la cuarta y la quinta; y se hace una mise-en-scène (puesta en escena) compleja de que 'hemos generado no sé cuántas detenciones', cuando esos sistemas se han hecho siempre desde el plan Calles Sin Violencia'" del Gobierno de Boric, afirmó.

En definitiva, "teniendo solo titulares -que es un poco la técnica que están utilizando ahora de copamiento mediático- es difícil pegarle (al Gobierno), porque es como una bandada y van modificando el setting día a día (...). Entonces, esta medida de copamiento es un verdadero obstruccionismo a la agenda pública que quiere desarrollar"

Por último, Leiva tildó al plan de reconstrucción de Kast como una "ley ómnibus similar a lo que plantea el presidente (argentino, Javier) Milei o Trump", que tienen "titulares, pero sin ninguna bajada siquiera" y "normas (en su interior) tan distintas o dispares sin una raíz común", aunque su partido la "analizará de manera adecuada" en el Congreso, sin descartar recurrir al TC.

"Nos llamó la atención" que exministra Aguilera no sincerara la situación de su madre

Respecto a la posible acusación constitucional que presente el oficialismo contra la exministra de Salud Ximena Aguilera tras revelarse que un asesor suyo llamó al Hospital Salvador para la rápida atención quirúrgica de su madre, el diputado PS subrayó que "es necesario determinar si existió una intervención directa o no" de Aguilera.

"El informe de Contraloría (que reveló la polémica) da cuenta de un hecho concreto, que es la intervención de un asesor, todo lo cual está contrario a la norma y está bien que se instruya un sumario administrativo. Pero una segunda variable, que yo entiendo que todavía está pendiente, es la auditoría médica; vale decir, si efectivamente esa intervención determina o detona una atención prioritaria", sostuvo.

"Cualquiera sea la variable, es necesario determinar si existió una intervención directa o no de la ministra. Ahora, en tanto acusación constitucional, la utiliza como una herramienta política el eventual oficialismo y veremos qué pasa. (Pero) creo que un incumplimiento grave a la ley y la Constitución por parte de una ministra de Estado, que es la causal que se establece para una AC, habría que revisarlo con más prolijidad y no solo con el titular de querer generar una polarización política", expresó el parlamentario.

De todos modos, "nos llamó mucho la atención -lo digo a título personal- el no sincerar una situación que es muy sensible y compleja; si se hubiera sincerado de una manera adecuada a la luz de lo que plantea hoy día el informe de Contraloría, claramente hubiera sido oportuno y hubiera despejado estas variables complejas que hoy, obviamente, van a ser objeto de politización", cerró Leiva.