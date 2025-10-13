Albornoz, Hirsch y Yeomans dejan vocerías del comando de Jara

El comando de la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, anunció una reestructuración interna para entregar un "protagonismo mucho más intenso" a la propia abanderada.

Este cambio implica la salida de sus roles de vocería de los diputados Tomás Hirsch (Acción Humanista) y Gael Yeomans (Frente Amplio), además de la exministra Laura Albornoz, quienes han cumplido esa función con periodicidad.

Hirsch fue el primero en abordar públicamente la decisión, atribuyendo su salida a la necesidad de concentrarse en su carrera parlamentaria, donde busca la reelección en el Distrito 11, que calificó como un "distrito complejo".

"Como yo soy el único diputado del oficialismo, del progresismo, en este distrito, nos vamos a concentrar en esa tarea", afirmó el legislador, quien aseguró que la colaboración con el comando se mantendrá de forma permanente, aunque sin el rol de vocero.

"Queremos que gane Jeannette Jara y, al mismo tiempo, también queremos tener un Congreso con mayoría", sostuvo.

El plan del comando, según Hirsch, "es que sea nuestra candidata la que tome un protagonismo mucho más intenso y eso se va a ver reflejado en las (nuevas) vocerías de los días lunes".

Además, el diputado explicó que se establecerán "vocerías temáticas" específicas para actores del comando con el fin de concentrarse en las propuestas detalladas del programa de Gobierno.