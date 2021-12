Boric: "Soy quien da más garantías de ofrecer estabilidad para poder crecer"

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, aseguró este lunes que él es capaz de ofrecer mayor estabilidad política y social que José Antonio Kast, y señaló que este factor es clave para poder cumplir las expectativas de crecimiento económico y redistribución que tiene el país.

"Yo el otro día me junté a conversar con los representantes de los grandes empresarios en la CPC, y creo que tuvimos una franca conversación, donde la mayoría de las ramas estaban de acuerdo en que es necesario hacer mayores esfuerzos para tener más justicia social, porque un país que no está cohesionado socialmente, que no se encuentra, en que hay tantas diferencias entre quien tiene plata y quien no, finalmente tampoco puede crecer, como lo demostró en su momento el estallido, la rabia contenida de tanto tiempo que se manifestó el 2019", dijo Boric al ser entrevistado por Mario Kreutzberger en el programa "Las Caras de La Moneda" de Canal 13.

"Yo creo que hoy día, ante las alternativas que tiene Chile, soy quien más da garantías de poder ofrecer estabilidad, justamente, para poder crecer, porque en momentos de enfrentamiento, de desunión, es muy difícil avanzar en ese camino de diálogo y de grandes acuerdos que necesitamos", reflexionó Boric, que enfatizó: "Por cierto que tenemos que preocuparnos del crecimiento, (pero) el crecimiento tiene que ir de la mano con la distribución".

"AQUÍ NO HA PASADO NADA"

Consultado por la dureza del clima político, el candidato afirmó que "hay un nivel de intolerancia y una rabia contenida producto de muchas injusticias que a veces llevan a cometer acciones que no son justificables".

"Cuando a mí alguien me escupe o me agrede, o cuando agreden a mi contrincante, yo digo: ésa no es la vía, nuestra vía no es la violencia, nuestra vía el diálogo, llegar a acuerdos que vayan en función del bien común, y creo que para eso es necesario también entender de dónde viene el malestar... No podemos pasar del 'no lo vimos venir' en el que estaban algunos antes del 18 de octubre, al 'aquí no ha pasado nada', como en la que están algunos después de las últimas elecciones", dado el buen resultado que obtuvo la derecha.

El diputado por Magallanes relató, en este contexto, una experiencia concreta que vivió en medio de la campaña: "Estuve en Alto Hospicio en un campamento hace poquito. Una de las dirigentas me abrió las puertas de su casa y me invitó a pasar, y (era) todo un tierral; con mucha dignidad, pero sin acceso a agua, sin acceso a luz, colgados de luz, y donde había que elegir si conectar el microondas o la lavadora; donde hay que elegir cuándo ocupar el agua, porque te llega mediante camiones aljibes. Sin embargo, gracias al esfuerzo de ella y de sus hijos, habían logrado que sus hijos tuvieran computador, internet".

Frente a esta realidad "yo decía: ¿cómo está este Chile de contrastes, donde hay acceso al consumo, pero no a derechos? ¿Cómo es posible que si una persona en Alto Hospicio se enferma, todavía no esté construido el hospital? ¿Cómo es posible que vayan a tener que trabajar infinito porque saben que no van a tener una pensión para una vejez digna? Ése es el tipo de cuestiones que me mueven y que dan rabia, (pero) el camino para solucionarlo es la conversación, el diálogo, los acuerdos, y yo por lo menos en eso puedo dar garantías de que vamos a conseguirlo", enfatizó.

"RESPETO MUCHO A RICARDO LAGOS"

El aspirante a La Moneda también profundizó en el respaldo público que le brindó, a fines de noviembre, el ex Presidente Ricardo Lagos.

"La política tiene caminos enrevesados... Yo le agradezco mucho el apoyo al Presidente Lagos. Yo conversé con él antes, y después me junté con él, y tuvimos una conversa larga de tres horas y media", contó.

"He sido crítico de algunas de las políticas (que implementó)", pero "es un personaje muy respetable en la historia de Chile", sostuvo.

Contrapreguntado por Don Francisco respecto a si "lo admira", Boric contestó: "Trato de no construir idolatrías (...) respeto mucho a Ricardo Lagos, y creo que el respetar a alguien implica también el poder tener una crítica que sea constructiva, y ser capaz de ver los aciertos y de los errores. Hay cuestiones de Lagos, no sólo el famoso dedo a Pinochet –'nunca había visto a alguien con tanta ambición de poder'- en 1988, que pone los pelos de punta; o cuando le dice que no al señor Bush por la guerra en Irak, o cuando renuncia como ministro de Obras Públicas porque se niega a la construcción de Punta Peuco, que me parece que es de una dignidad tremenda".

Sin perjuicio de ello, "tenemos diferencias, por ejemplo, con el Crédito con Aval de Estado. Las tuvimos en 2005, cuando se instaló, y las tenemos hoy, cuando proponemos condonar el CAE y la deuda educativa. Y yo creo que ellos (los representantes de la Concertación) también han reflexionado críticamente respecto de esas políticas", planteó el diputado.

PUENTES EN RECONSTRUCCIÓN CON SHARP

Gabriel Boric también comentó en la televisión su quiebre político con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, a quien lo unía una amistad desde la juventud en Magallanes.

"Efectivamente hemos estado distanciados con Jorge". Para el momento del acuerdo constitucional del 15 de noviembre de 2019, "tuvimos una diferencia respecto a si era necesario, en un momento de alta tensión, sentarse a conversar", recordó.

"Él tiene argumentos legítimos para haber estado en desacuerdo con aquello, pero a propósito de lo que ha ido pasando (en el tiempo más reciente), no me cabe ninguna duda de que más temprano que tarde nos vamos a volver a encontrar. Creo que esos puentes, que hoy pueden ser colgantes y movedizos, pronto los vamos a convertir en uno de cemento, firme, para que podamos ir y volver (...) Con Jorge nunca destruimos la amistad y el haber sido formados juntos, en Punta Arenas, y haber imaginado un futuro juntos también. Es algo que no se pierde, más allá de las diferencias políticas de un determinado momento histórico", explicó.

"VAMOS A DEFENDER A RAJATABLA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA"

Boric también se refirió a la desconfianza -que es motivo de abundantes críticas en campaña- respecto a su alianza con el Partido Comunista.

"Quiero que sepan que mis convicciones y las de quienes me acompañan son profundamente democráticas, de respeto irrestricto a los derechos humanos en cualquier situación; que vamos a defender a rajatabla la libertad de expresión y de prensa y que a nosotros y a nuestra coalición nos mueve el ánimo de justicia, no de venganza", declamó.

"Queremos construir un país más justo, más solidario, un Estado que acoja, no que abandone, y el que me hayan escogido a mí como el candidato presidencial da cuenta también de las convicciones que nos mueven, así que yo estoy muy orgulloso de mi coalición", afirmó.

"LA SEGURIDAD Y LA LIBERTAD SON IMPORTANTES"

El candidato abordó además los cambios de énfasis y la corrección de posiciones que ha debido ejecutar en esta campaña de segunda vuelta, que ha llevado a que se le atribuyan "volteretas".

"Uno siempre tiene que estar dispuesto a escuchar la voz del pueblo", explicó, parafraseando, con humor, al "Puma" José Luis Rodríguez.

"Nosotros hemos incorporado temas, hemos puesto énfasis que, quizás, antes no habíamos visto la importancia que tenían para la gente, como, en particular, la guerra contra el narcotráfico, la preocupación por la delincuencia, el crecimiento económico", indicó.

En esto "tiene que haber cambios, uno siempre tiene que estar dispuesto a cambiar... Las personas que son obtusas y demasiado seguras de sí mismas me provocan lejanía", confidenció.

El ex presidente de la FECh cerró su participación en el programa de Canal 13 con un mensaje dirigido "a todos los chilenos y chilenas que tienen esperanza en un Chile donde puedan vivir mejor, y que también quieren mantener todo lo que han ganado a lo largo de su vida".

"Sé que la seguridad y la libertad son importantes, y que (éstas) consisten también en que el día en que (las personas) envejezcan, o cuando tengan que terminar su trabajo, aspiran a poder tener una vida digna y no trabajar hasta morir, que si se enferman van a poder tener acceso a una salud de calidad y con respeto. Sepan que son esas demandas de justicia las que nos mueven. Estoy agradecido de la confianza que nos han dado de permitirme estar acá hoy día, y les prometo dar lo mejor de mí para estar a la altura de esta confianza", concluyó.