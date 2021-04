Carlos Montes: "A Pamela Jiles no se le ha visto contenido ni propuestas"

Después de que la diputada Pamela Jiles sorprendiera a la cabeza de la intención de voto entre presidenciables de todos los sectores en la última encuesta Cadem, se comienza a instalar la preocupación en la centroizquierda, donde la mayoría de los candidatos está marcando mucho menos que ella.

A pesar del 20 por ciento de apoyos anotado por la legisladora del Partido Humanista, el senador PS Carlos Montes sostuvo que "lo más importante es que las distintas candidaturas digan lo que le proponen al país, qué alternativas tienen a partir de la visión que tienen de los temas. A Jiles no se le ha visto con contenido".

"No se le ha visto con propuestas de gobernar un país, de cambiar la Constitución, de hacer muchas cosas, y eso tiene que conocerlo Chile", enfatizó el parlamentario, asegurando incluso que "los chilenos no conocen qué representa ella; conocen que tiene mucha bronca con todo el sistema, pero no qué piensa".

Jiles debe mucho de este buen momento político a su respaldo a los retiros de fondos de pensiones, y aunque muchos de sus colegas están de acuerdo con aquellas iniciativas, critican el estilo agresivo y vulgar de la periodista al interior del Congreso.

CHAHÍN ADVIERTE POPULISMO EN FIGURA DE JILES

Por lo anterior, el timonel de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, observó que "cuando lo que uno hace primar es simplemente la calculadora electoral, pone en riesgo la democracia ante populismos desenfrenados que pueden terminar como siempre terminan: generando pobreza, pérdida de la libertad, pérdida de la democracia, y muchas o la mayoría de las veces con graves violaciones a los Derechos Humanos".

Aludiendo a las negociaciones del sector por una primaria y candidatura única, de las que Jiles ya ha participado, advirtió que "eso no lo queremos para nuestro país, entonces no estamos disponibles a simplemente tomar definiciones por aspectos electorales, de quién está mejor o peor en las encuestas".

"Queremos un marco de principio democrático, bien definido previamente, y luego entrar a lo programático. La democracia no se transa por una calculadora electoral", insistió.

CAMPAÑA DE HERALDO MUÑOZ CRITICA QUE SE "RELEVEN LOS CANTOS DE SIRENAS"

Coincidió con Chahín la jefa de campaña de Heraldo Muñoz, Natalia Piergentili, quien reconoció en El Primer Café de Cooperativa que "preocupa que hoy día las encuestas releven más los cantos de sirenas o las miradas más bien populistas e irresponsables, que las de más construcción institucional".

"Para ser honesta, me preocupa que las encuestas tengan en el sitio que tienen a Pamela Jiles. No tengo ningún prejuicio, pero me preocupa porque no he visto propuestas", añadió.

Francisco Vidal, timonel subrogante del PPD, planteó que "lo que le ocurre a la centroizquierda es que no ha logrado sintonizar con una demanda ciudadana que, en parte, la expresan Pamela Jiles y Jadue que es la izquierda más tradicional. Entonces, la tarea nuestra es revertir esa situación que se expresa en las encuestas".

El coordinador político de la campaña de Paula Narváez (PS), que parece no prender aún, Manuel Monsalve, sostuvo que "el escenario presidencial sigue siendo líquido, pero claro, uno tiene que considerar que las encuestas manifiestan una preferencia".

"¿Qué es lo que expresan los números? La rabia, la indignación la desconfianza respecto a las instituciones y la elite se ha profundizado debido a las dramáticas condiciones que viven los chilenos", analizó.

Desde el Frente Amplio, el precandidato Gabriel Boric cree que los números de Jiles son reales, pero puntualiza que el escenario presidencial aún está abierto. El diputado, ya proclamado por Convergencia Social -su partido- y Revolución Democrática, está a la espera del respaldo de Comunes, que postergó su definición para 15 días más.