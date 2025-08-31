Carmona ante críticas: "Algunos transforman están interesados en promover la dispersión"

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, respondió nuevamente a las críticas que han emanado desde el interior del oficialismo por sus dichos contra el exministro de Hacienda Mario Marcel, y acusó que "algunos están interesados en promover la dispersión, transformando cada comentario" del partido.

Carmona ha estado en la palestra tras criticar que Marcel enfocara sus esfuerzos en la responsabilidad fiscal más que destinar recursos a necesidades sociales en salud y educación pública; dichos que fueron calificados de divisorios por el sector, fustigados por el Gobierno e incluso rechazados por personeros de la campaña de su candidata presidencial, Jeannette Jara, quienes esgrimen que afectará su desempeño en los comicios de noviembre.



Si bien Carmona rechazó haber perjudicado la campaña de Jara con sus dichos, esta jornada volvió a referirse al tema en un discurso emitido durante la celebración del segundo aniversario del fallecimiento del expresidente del PC y otrora parlamentario Guillermo Teillier.

"Cuando se critica y acusa de manera tan injusta al Partido Comunista, reiteramos que seguiremos haciendo todos los esfuerzos para que esta línea política, construida con tanto sacrificio y convicción por décadas, siga abriéndose camino", aseguró el actual timonel.

Sin embargo, fustigó después que "algunos están interesados en promover la dispersión, transformando cada comentario desde el PC en una formulación que, dicen, debilitaría la campaña" de Jara.

"Yo creo que hay espacios de la política que pueden tener aires de posible interpretación, pero cuando uno se conoce tanto tiempo en la actividad política, yo buscaría recogerlo de la mejor interpretación", afirmó Carmona, por lo que "no polemizará con nadie respecto a lo que es el transparente, público, evidente y colectivo compromiso representado" en el respaldo a Jara.

Se espera que, la semana que viene, los presidentes de los partidos oficialistas se reúnan en la sede del Partido Socialista para resolver las declaraciones cruzadas surgidas. Jara, mientras, se dirigirá a Coyhaique (Región de Aysén) en el marco de la gira que realiza en el país.

Diputado Barrera: No creo que el PC no quiera que su candidata sea la presidenta

Las críticas oficialistas y del comando de Jara han llegado a plantear dudas sobre si el mismo partido de la candidata quiere que ella llegue a La Moneda, pues Carmona además expresó que "apoyará hasta el final" la postulación de Daniel Jadue a diputado por el distrito 9, pese a estar formalizado por corrupción y arriesgar 18 años de cárcel en el caso Farmacias Populares.

Sin embargo, el diputado PC Boris Barrera no cree "que haya alguien en el partido que no quiera que Jeannette Jara sea la próxima presidenta", y afirmó que "están todos detrás de su candidatura".

"Yo desdramatizaría lo que están haciendo las críticas que hemos tenido, porque lo que dice Lautaro es una preocupación que tiene que ver con el Gobierno y que no tiene por qué mezclarse con la campaña, que son cosas distintas", agregó.

Una nueva encuesta de Pulso Ciudadano arrojó que la intención de voto es liderada por Jara con el 24,6%, que está seguida por el abanderado republicano, José Antonio Kast, con el 19,4%. En tanto, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, cuenta con un 13,1%.