Luego de la fallida inscripción de candidaturas presidenciales para las primarias de julio pasado, los partidos que integran el pacto Unidad Constituyente realizan este sábado 21 de agosto la consulta ciudadana que les permitirá definir su carta a La Moneda.

La Democracia Cristiana (DC), Partido por la Democracia (PPD), Partido Radical (PR) y Partido Socialista (PS), más el Partido Liberal (PL) y el movimiento Nuevo Trato, acordaron realizar el proceso como una forma de validar ante el electorado su opción.

Así, competirán por la nominación convencional -y no vinculante- la ex ministra y actual senadora DC Yasna Provoste, la ex seremi y ex ministra PS Paula Narváez y el ex subsecretario y ex ministro PR Carlos Maldonado.