Mario Desbordes criticó en El Primer Café los dichos favorables del presidente de la CPC, Juan Sutil, respecto al candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel: "No le ayuda en nada cuando dice que le gusta su programa de gobierno... 'No me ayude, padre'", ironizó el ex timonel y ex abanderado RN, que aseguró que su sector político, la centroderecha, se ha equivocado reiteradamente al "defender empresas y empresarios". "Yo defiendo un modelo de economía social de mercado, pero no defiendo a empresas ni empresarios", enfatizó el ex ministro de Defensa.

