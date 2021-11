En El Primer Café de Cooperativa, Gaspar Rivas, uno de los seis diputados electos del Partido de la Gente, explicó que la intención de su tienda es conocer las posiciones de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) para "poder saber cuál estaría más abierto a incorporar ideas del programa de Franco Parisi en su propio programa de gobierno", y así determinar a quién apoyan en segunda vuelta. En base a estos encuentros, junto a una consulta a las bases, "creo que se puede llegar a una definición que sea lo suficientemente amplia para poder ser democrática", opinó el ex RN, quien además estima que sus votantes y militantes "estarían proclives de acatar lo que la mayoría decidió". Pero antes de que ellos se pronuncien, precisó que Parisi ha planteado que "un gobierno de Gabriel Boric económicamente no sería bueno para el país, opinión que comparto (...) porque lo impulsaría al precipicio de una aventura 'madurista'", mientras que un mandato de Kast -a su juicio- "sería volver a todo lo que fueron los 30 años antes del estallido social, a un antes del 18 de octubre, cosa que la gente no quiere". Así, Rivas no se inclina por ningún candidato de momento: "Cuando a mí me presentan algo malo, como los 30 años de la Concertación y de los gobiernos de Piñera (...) pero me lo contrastan con algo muy malo, pésimo, como Venezuela, evidentemente lo malo gana en el contraste, pero no por eso deja de ser malo", remató.

