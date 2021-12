El ex ministro Genaro Arriagada (DC) dijo en El Primer Café que él "sería muy cauto en crear la idea" de que el eventual gobierno de Gabriel Boric pueda estar "bajo una extrema influencia del Partido Comunista", ya que actualmente esa colectividad no tiene la "fuerza" política que tuvo hace algunas décadas en Chile, de modo que "elevarlo a la condición de factótum parece muy peligroso". El histórico militante demócrata cristiano señaló que el presidenciable de Apruebo Dignidad le genera "confianza" en cuanto a sus convicciones democráticas, pues "ha dado una idea de liderazgo cuando ha desafiado a quienes han pretendido pautearlo". Por todo lo anterior, "las campañas tendientes a desacreditar a Boric no me parecen justas", cerró.

