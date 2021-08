19:55 - | En la sede del PS, se espera que haya un punto de prensa de Yasna Provoste (DC), presidenciable de Nuevo Pacto Social (ex Unidad Constituyente), acompañada de Paula Narváez y Carlos Maldonado

19:26 - | [En vivo] #CooperativaContigo Gonzalo Müller, politólogo: Si ME-O no se presentaba, hubiera tenido un puesto pequeño en la negociación de Unidad Constituyente. Ahora tomó protagonismo

19:21 - | [En vivo] #CooperativaContigo Gonzalo Müller: Vamos a tener una inscripción que puede ser récord, pero tenía la expectativa de más candidatos fuera del sistema, independientes, pero es bastante dentro del sistema, no hay mucha novedad

19:20 - | [En vivo] #CooperativaContigo Gonzalo Müller, politólogo: Le pondría mucho ojo a la Ley Antidiscolos. Algo puede pasar con Gino Lorenzini, porque la ley no distingue si fuiste militante 40 años o tres semanas

19:18 - | [En vivo] #CooperativaContigo Gonzalo Müller, politólogo: Como hay un proceso de junta de firmas, no me apuraría tanto en contar a quienes se intentan inscribir como a aquellos que ya son ratificados

19:18 - | [En vivo] #CooperativaContigo Carolina Garrido, politóloga: No estoy segura si batiremos un récord de candidatos, pero no es anormal, considerando el estallido que vivimos y el discurso antipartidos

18:49 - | #CooperativaContigo Tras mucha insistencia del oficialismo, este lunes el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, confirmó que el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, estará en la lista parlamentaria "Chile Podemos más"

18:36 - | #CooperativaContigo FA: en la Región Metropolitana postularían como dupla al Senado el diputado Miguel Crispi (RD) y la presidenta de su partido, Margarita Portuguez, además de la ex candidata a la gobernación de la capital Karina Oliva (Comunes)

18:36 - | #CooperativaContigo PC: en la Región Metropolitana competirán al Senado el presidente de la colectividad, Guillermo Teillier, y la ex ministra Claudia Pascual

18:33 - | PS Biobío: Manuel Monsalve no irá como candidato a senador por el Biobío para ceder el cupo a Gastón Saavedra

18:27 - | #CooperativaContigo Senador Guillier: "He tomado la decisión de no repostular con el propósito de no abrir muchas listas, muchos frentes, porque eso lo único que hace es debilitarnos"