En El Primer Café de Cooperativa, Giorgio Jackson (RD), coordinador político del comando de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), descartó que la denuncia de millonarios pagos efectuados por Karina Oliva (Comunes) a asesores de sus propias filas durante su campaña a gobernadora metropolitana afecte al abanderado presidencial. "Esto no tiene absolutamente nada que ver con la candidatura; tenemos una práctica totalmente transparente al interior de la campaña", aseguró el diputado, y añadió que espera que la postulante al Senado esclarezca con pruebas la situación, después de indicar a la prensa que no cometió un delito. De no ser así, "hay que reconocerlo: genera un daño a las demás candidaturas del pacto y a la coalición completa".

