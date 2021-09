Pedro Browne, jefe de campaña del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, explicó en El Primer Café la polémica frase de éste en el debate televisivo del miércoles: "Nos olvidamos de gobernar cuando la política se politiza". Según el ex diputado (ex RN y ex Amplitud), la frase apunta a la posición del abanderado en pos de terminar con antiguas prácticas de bloquear iniciativas del Gobierno en el Parlamento y de no escuchar las necesidades de las personas.

LEER ARTICULO COMPLETO