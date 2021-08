El alcalde Jorge Sharp confirmó a Cooperativa que no será candidato presidencial por la Lista del Pueblo, como se especuló durante las últimas semanas, tras las primarias de Chile Vamos y Apruebo Dignidad. "Tengo un compromiso con Valparaíso, quiero concluir mi periodo", dijo la ex figura frenteamplista, que agregó que el surgimiento de una opción a La Moneda desde el mundo independiente -como el que se identifica con la Lista del Pueblo- le sigue pareciendo "un objetivo deseable", que incluso podría despejarse definitivamente durante esta semana. Consultado respecto a si apoyaría a su ex amigo Gabriel Boric, contestó coloquialmente: "En segunda vuelta, ni amarrado con la derecha". Respecto a noviembre, mantuvo la incertidumbre.

LEER ARTICULO COMPLETO