La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), mostró irritación al ser consultada sobre por quién votó en la primaria presidencial de este domingo. Junto con mantener su voto en secreto, la ex precandidata gremialista fustigó la nula presencia de mujeres en este proceso electoral de los pactos Chile Vamos y Apruebo Dignidad: "Eso es algo que de verdad molesta... Seis nombres, seis hombres... Es bien difícil explicar que en el año 2021 no haya una sola mujer en las primarias", disparó la ex ministra del Trabajo.

