Matthei: Me respaldo en mi experiencia, y mi promesa es que Chile vuelva a funcionar

La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, esgrimió su experiencia como parlamentaria, ministra y alcaldesa a modo de garantía de buen gobierno, para invitar a votar por ella en la elección del próximo 16 de noviembre.

En el debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), la militante UDI afirmó que "los chilenos están cansados del desorden, de la improvisación y de ver cómo un país que fue ejemplo de progreso en el mundo se va quedando atrás".

Chilenas y chilenos son "gente muy sensata, pero "no le creen a nadie" porque llevan "demasiados años" escuchando "promesas que son falsas: este Gobierno (de Gabriel Boric) llegó al poder con una cantidad de promesas y no ha cumplido ni una sola. Yo, básicamente, en lo que me respaldo es en mi experiencia", argumentó.

"Todo el mundo sabe que soy fregada, que soy exigente conmigo misma y con los demás, que me gusta que las cosas se hagan bien, que no se malgaste un solo peso, que si estamos hablando de salud, a la gente se le trate cuando debe ser y no cuando ya están muertos", señaló.

Matthei también abogó por "que un niño que tiene un 6,8 pueda entrar a un buen colegio y ese colegio funcione bien, y no con otros que están lanzando bombas molotov".

"Lo que las chilenas y los chilenos piden es bastante básico, y ellos saben perfectamente bien que, de los ocho candidatos, yo soy la única que tengo la experiencia como alcaldesa, como ministra, como parlamentaria, pero también como profesora de matemática en un colegio en Pedro Aguirre Cerda. Saben (además) que soy la única que tiene los equipos y, por lo tanto, yo no estoy apelando a prometer cosas incumplibles, sino a hacer la pega bien", disparó.

"Somos un país súper trabajador y los chilenos son sensatos: saben que ningún presidente tiene varita mágica. Ellos saben que el día siguiente van a tener que seguir trabajando. Lo que (yo) sí tengo es la determinación, el carácter, la experiencia, la energía y el mejor equipo para sacar Chile adelante, para que Chile vuelva a funcionar. Esa es mi promesa: que Chile vuelva a funcionar", señaló en su intervención de cierre.