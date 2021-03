En El Primer Café de Cooperativa, el doctor en filosofía y director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, criticó el "populismo" de los discursos del ex ministro de Defensa y actual candidato presidencial de Renovación Nacional y el PRI, Mario Desbordes. "No me asombra en nada" su actitud, confidenció, restando trascendencia, además, a su paso por el Gobierno.

