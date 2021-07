En El Primer Café, el ex presidente del Partido Socialista Osvaldo Andrade cuestionó a los aspirantes a La Moneda Daniel Jadue (PC) y Joaquín Lavín (UDI) por restarse de debates y entrevistas cuando ya habían confirmado su asistencia. "La política no es para miedosos: es para gente que le pone el pecho a las balas, y no participar en foros acordados es puro temor, y me preocupa que alguien que quiere ser un Primer Mandatario desde ya empiece a mostrar temores", fustigó.

