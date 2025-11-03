Presidenciales: La derecha debate el "voto útil" ante un escenario de triple empate

El debate sobre el "voto útil" se instaló con fuerza en el sector de la derecha chilena, ante un escenario presidencial cada vez más fragmentado y la posibilidad de un inusual triple empate.

La irrupción del libertario Johannes Kaiser en las encuestas ha reconfigurado el tablero, generando incertidumbre sobre las posibilidades de los candidatos tradicionales de la derecha, Evelyn Matthei (Chile Vamos) y José Antonio Kast (Republicanos), y su capacidad de competir de manera eficaz contra la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC).

Previo a la veda electoral, algunas encuestas ya evidenciaban esta compleja situación, lo que ha llevado a los comandos a buscar estrategias para marcar diferencias y posicionar a su candidato como el más competitivo.

Según se advierte, la preocupación principal radica en la posibilidad de dispersar los votos de derecha, facilitando el avance de la izquierda.

Chile Vamos llama a "apostar por la sensatez"

Frente a este escenario, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) advirtió que "Kaiser se ha 'comido' la votación de Kast y, por ende, una segunda vuelta entre Kaiser y Jara hace bien probable que Jara sea más competitiva".

"Por ende, la alternativa que hace más competitiva ante Jara es la candidata Evelyn Matthei. Eso, precisamente, es apostar a un voto útil, es apostar precisamente a la sensatez. Por lo tanto, no vemos tan lejano ganarle a la candidata de la continuidad en la primera vuelta, ese es nuestro objetivo hoy y estamos enfocados en eso", puntualizó el legislador.

De todas maneras, afirmó que "cada ciudadano tiene que sacar sus conclusiones de cómo es más fácil ganarle a Jeannette Jara".

La advertencia de Jara

No obstante, la candidata oficialista, observando la fragmentación de la derecha, manifestó su escepticismo sobre las posibilidades de gobernabilidad de la actual oposición si no logran unificarse.

"Con una fuerza política que no se logra poner de acuerdo y con Kast y Kaiser que quieren anular a Chile Vamos, es bien difícil que la derecha pueda gobernar", alertó la exministra del Trabajo.