Presupuesto: Matthei repudió posibles cambios a glosa de libre disposición

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dijo "lamentar y repudiar" que la Administración Boric evalúe modificar la tradicional glosa de libre disposición -también llamada "glosa republicana"- para el gobierno entrante en el Presupuesto 2026.

Según adelantó la semana pasada el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, la idea es que "no se deje esto en términos de recursos, pero sí se le deje flexibilidad al gobierno que sigue (...), y es una propuesta interesante que nosotros estamos estudiando", consignó Emol.

Consultada al respecto este martes, y a pocas horas de que el proyecto ingrese a trámite en el Congreso, Matthei advirtió: "Nunca, desde que volvió la democracia, había sucedido que un gobierno no deje nada de libre diposición al gobierno entrante".

"Es una muestra más de cómo este Gobierno se mueve. Lo encuentro inaceptable, increíble. Esto es un daño para la democracia y para la sana convivencia", subrayó la abanderada de derecha.

Dado que la prensa le hizo notar que la estrechez de gastos podría motivar una modificación, recordó que "cuando el Presidente Piñera entregó el gobierno en su segundo periodo, donde también hubo problemas fiscales muy graves, producto del estallido y después de la pandemia, igual se las arregló para dejar un monto importante de libre disposición a este Gobierno".

"Yo lo lamento, pero además lo repudio", remató Matthei, después de varios días insistiendo en que el Ejecutivo actual no transparenta la magnitud del déficit fiscal con el que dejará al país, y amenazando con no tramitar la propuesta.

La candidata comentó el tema tras presentar sus propuestas en materia de tecnología en el marco del 13° Summit de la fundación País Digital, foro al que también asistieron sus contrincantes José Antonio Kast (Republicanos) y Jeannette Jara (Unidad por Chile).