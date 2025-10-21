Republicanos acusan a Boric de no respetar prescindencia: Hay desesperación en el oficialismo

El Partido Republicano acusó al Presidente Gabriel Boric de no cumplir con la prescindencia en época de elecciones, luego que el Mandatario asegurara que "no da lo mismo" quien gobierne el país.

En una actividad realizada este lunes, Boric sostuvo que "hay que trabajar gobierne quien gobierne. Pero no da lo mismo hacerlo con un gobierno que garantiza derechos, que avanza en mejores condiciones laborales, que aumenta el sueldo mínimo, que mejora la distribución de la riqueza, que con otro que eventualmente recorte derechos".

Arturo Squella, timonel de la colectividad, manifestó que "definitivamente el Presidente Boric no entiende o no quiere entender que a todos los funcionarios públicos, partiendo por el Presidente de la República, se le aplican las normas de prescindencia en época de elecciones".

"Es evidente que hay una desesperación por parte del oficialismo, pero eso no puede traducirse en que se estén saltando las reglas y tratando de incidir en la voluntad de las personas, que a estas alturas lo único que quieren es que no siga el mal gobierno que él encabeza", añadió.

Desde la UDI, el senador Juan Antonio Coloma planteó que el Presidente tiene "incontinencia verbal en materia electoral", llamando a los votantes a "no ser inocentes", aludiendo a una "estrategia política" del oficialismo.

Al ser consultado sobre el alza que ha experimentado el candidato Johannes Kaiser en las encuestas, Coloma agregó que "desde las oposiciones se están estrechando las cifras para todos lados y creo que es incierto el resultado de primera vuelta. Lo único claro que tenemos ahora en materia de encuestas, la única certeza, es que el Presidente o la Presidenta de Chile no se va a elegir en noviembre, se va a elegir en segunda vuelta, y por tanto lo único relevante para cambiar el actual gobierno y el continuismo es quién está en mejores condiciones de ganarle a Jeannette Jara en segunda vuelta".

"Claramente quien tiene más posibilidades de ganarle a Jeannette Jara es Evelyn Matthei, en eso están todas las encuestas de acuerdo", resaltó.