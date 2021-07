En El Diario de Cooperativa conversamos con la vocera del comando de Gabriel Boric, la abogada Lorena Fries, tras el contundente triunfo del candidato presidencial del Frente Amplio en la primaria por Apruebo Dignidad. Respecto al futuro de la campaña y las elecciones presidenciales, Fries indicó que la idea es "abrirse, construir estas mayorías democráticas en función de un programa y no solo de la posibilidad de ganar en noviembre", porque -a su juicio- "necesitamos convocar a mucha más gente; si bien Apruebo Dignidad si bien sacó una muy buena votación, no es suficiente para un Gobierno de transformaciones". La ex directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos indicó que aún esperan que partidos como la DC y el PS "tomen sus propias decisiones, y sobre esa base veremos cuáles son los cursos a seguir".

