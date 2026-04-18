Megarreforma de Kast dará "más oportunidades a las familias", según ministra de Desarrollo Social

Tras aclarar el tema de la gratuidad en la educación superior, el Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico impulsado por el Gobierno mantiene otros puntos de controversia política, con posturas contrarias en el oficialismo y la oposición.

Este proyecto, que incluye 43 medidas, confirmó, tras varias indecisiones del propio Ejecutivo, que el límite a la gratuidad en la educación superior para personas mayores de 30 años no será incluido.

Junto con la discusión sobre esta materia, la iniciativa miscelánea incluye una serie de medidas destinadas a reactivar sectores como la construcción, acelerar inversiones e impulsar la creación de empleos.

Entre ellas, destaca la rebaja gradual del impuesto corporativo, que pasaría de 27 a 23 por ciento de aquí a 2029, y la exención transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, subrayó esta jornada la importancia de estas medidas en pos del crecimiento del país.

"Chile necesita volver a crecer. Cuando impulsamos la inversión y hacemos que Chile vuelva a ser un país atractivo, se generan más empleos y oportunidades para las familias", planteó.

Al mismo tiempo, "cuando la economía crece, podemos fortalecer los apoyos del Estado. Por eso, este proyecto es una excelente señal para Chile", afirmó la autoridad de Gobierno.

La ministra María Jesús Wulf señaló que la megarreforma que impulsa la Administración Kast "es una excelente señal para Chile". (FOTO: ATON)

Respaldo del oficialismo

Desde el oficialismo, la diputada Ximena Ossandón (RN) respaldó en Cooperativa la rebaja de impuesto corporativo, argumentando "que son 1.500 empresas que producen muchísimo trabajo, donde muchas de ellas -incluso las pymes- son proveedoras, (por lo que) necesariamente produce crecimiento en el país, mejora los empleos".

En esta línea, hizo un llamado a "terminar con esto del tema de los ricos y los pobres, porque en el fondo lo que sacas es destruir las empresas".

Explicó que, si le ponen "más impuestos, va a haber menos trabajo y la tasa de desempleo nunca va a terminar bajando".

De todas maneras, la parlamentaria RN mostró dudas respecto a otros puntos del proyecto de ley, como limitar la gratuidad (ya descartado) y la eliminación de contribuciones a la primera vivienda a personas mayores de 65 años que mantengan altos ingresos.

La diputada Ximena Ossandón valoró la rebaja a las grandes empresas, argumentando que impactará positivamente en la generación de empleo. (FOTO: ATON)

Críticas de la oposición y el "retroceso tributario"

El tema de las contribuciones también fue cuestionado en Cooperativa por la diputada frenteamplista Emilia Schneider, ya que impacta directamente en los municipios.

"Debemos tomar en cuenta que sólo el 22,7 por ciento de las viviendas paga contribuciones. Los adultos mayores con bajos ingresos o propiedades de bajo avalúo fiscal ya están exentos de pagar contribuciones desde 2019", dio cuenta la parlamentaria.

"Entonces, ese también es un beneficio que recae sobre personas de alto patrimonio en las comunas más ricas, y que además desfinancia el Fondo Común Municipal", cuestionó Schneider.

El retiro de tasas sobre la primera vivienda ayuda a "personas de alto patrimonio en las comunas más ricas y además desfinancia el Fondo Común Municipal", dice la diputada Schneider. (FOTO: ATON)

En una línea similar, su par Jaime Araya (Ind-PPD) afirmó que la medida "es un retroceso desde el punto de vista tributario".

Debido a esto, indicó que desde su sector han solicitado al Gobierno "separar los proyectos y discutir lo que es el financiamiento de la reconstrucción (en solitario)", dado "los recursos no van a estar disponibles hoy, sino que -según estimaciones del propio Gobierno- van a llegar después de 2028".

Posible apoyo del PDG

En tanto, pese a que Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), descartó, en principio, su apoyo al proyecto, desde la misma tienda han advertido la necesidad de conocer la propuesta legislativa en su totalidad antes de emitir un juicio.

"Depende del proyecto. Hasta que no lo conozcamos en su totalidad es difícil tomar una posición. Aún no tenemos informe financiero, por ejemplo. ¿Es sostenible o no es sostenible?", manifestó el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela.

El proyecto, que tendrá un complejo camino legislativo, tiene previsto su ingreso a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja para el martes, un paso crucial en su tramitación.