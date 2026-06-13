RN: Es una consigna decir que el secreto bancario no se levanta porque la derecha se opone

El diputado de Renovación Nacional Luis Pardo afirmó en Cooperativa que decir que "en Chile no se levanta el secreto bancario porque la derecha se opone, la verdad es que no es más que una consigna".

"Hay que dejarlo muy claro, porque esta fue una consigna que instaló el Gobierno pasado para contrarrestar que ellos no apoyaban muchas leyes contra el recrudecimiento de la delincuencia, entre otras Naín-Retamal; y han instalado la idea de que en Chile no se puede levantar el secreto bancario", acusó el parlamentario oficialista.

"La verdad es que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tiene dos vías para alzar el secreto bancario y han funcionado perfectamente bien. Una de ellas es recurrir a la autorización del ministro de la Corte de Apelaciones para levantar el secreto bancario, que en los últimos dos o tres años se ha otorgado en el 100% de las solicitudes y dentro de un plazo de 24 horas, (aunque) en algunos casos ha llegado a 48", aseguró Pardo.

"Por otro lado, también la UAF puede informar directamente al Ministerio Público de un hallazgo de lo que se llama una operación sospechosa, y el ente persecutor, sin necesidad de pedirle permiso a la Corte de Apelaciones, puede también usar todas sus medidas para alzar el secreto bancario en forma inmediata", añadió.

El diputado RN subrayó que lo que buscan es "cómo agilizar, en el caso de la UAF, ciertas operaciones complejas donde el mayor problema no es el secreto bancario, sino que es la falta de recursos por el enorme volumen de información sospechosa que recibe de los bancos, mientras que la Unidad tiene 87 funcionarios, de los cuales 13 o 15 son analistas. Acá es donde está el cuello de botella que hay que solucionar", explicó el diputado RN.

Por ello, "yo creo que la consigna de que en Chile no se levanta el secreto bancario porque la derecha se opone, la verdad es que no es más que eso: una consigna. Lo que hay que hacer es perfeccionar esto para enfrentar un serio problema como es el combate al crimen organizado, con acciones que realmente den resultado y no con titulares para ganar la pelea chica en los medios de comunicación", exhortó.

Para levantar el secreto bancario "se requiere autorización judicial previa", defendió

"Sin perjuicio de eso, el Gobierno va a mejorar la forma de agilizar el secreto bancario, porque lo que han señalado (en Fiscalía) es que cuando solicitan el alzamiento y comienzan a investigar y se encuentran con nuevas cuentas, deben solicitarlo nuevamente. Bueno, se está buscando la forma de que eso sea más ágil, pero el punto no es ese", enfatizó Pardo.

"(Para levantar el secreto bancario) se requiere la autorización (judicial) previa y lo que hay que hacer es facilitar la forma de cuando esa autorización previa habilite y genere otros requerimientos, que puedan ser directos con informe a la autoridad judicial", defendió.

"Eso hay que estudiarlo; entiendo que el Gobierno va a ingresar una indicación para hacerlo de esa forma, pero lo más importante de todo es que se refuerce las capacidades de la UAF para que pueda procesar toda la información que está recibiendo y para que podamos tener una inteligencia financiera efectiva", cerró el parlamentario oficialista.

Con derogar Naín-Retamal, PC y FA demuestran que "están con un pie en la calle y otro en la institucionalidad"

Respecto a la iniciativa del Partido Comunista que busca derogar aspectos principales de la Ley Naín-Retamal -como la defensa legítima privilegiada de Carabineros en situaciones de violencia-, Pardo acusó que "eso indica lo que ha sido siempre el Partido Comunista y parte importante del Frente Amplio, de estar con un pie en la calle y un pie en la institucionalidad".

"Es decir, por un lado, relativizan la violencia a la cual se ven enfrentados muchas veces nuestros carabineros (...). Naín-Retamal es una norma de defensa legítima privilegiada que existe en países europeos y en democracias del mundo, que (permite que) en vez de culparlos inmediatamente de cualquier situación que enfrenten en el ejercicio del cargo o de su función, se estime legítimamente su presunción de inocencia", defendió.