Senador Becker: "El Ejército no está en condiciones de salir a la calle a enfrentar terrorismo o vandalismo"

El senador Miguel Becker (RN) abordó en Cooperativa la reforma constitucional en materia de seguridad propuesta por el Gobierno de José Antonio Kast y apuntó que "el Ejército no está en condiciones de salir a la calle" bajo un estado de excepción de 240 días.

El parlamentario por la Región de La Araucanía señaló que en la zona existe "la experiencia de estos más de cuatro años que llevamos con el estado de excepción (de emergencia), que ha sido positivo, ha tenido buenos resultados", sin embargo, confesó que un "quinto estado de excepción no me parece".

"Yo fui oficial de Ejército durante doce años y en mi opinión el Ejército no está en condiciones de salir a la calle a enfrentar un terrorismo o un vandalismo como el que sufrimos, por ejemplo, el 18 de octubre de 2019... El Ejército entonces (en esa crisis), sin las reglas claras, salió a la calle y fue un desastre: no se cumplió para nada el objetivo que se había pensado", sostuvo.

En ese sentido, coincidió con figuras de Renovación Nacional y planteó que "ocho meses de estado de excepción sin consulta al Congreso, (es un contenido constitucional que) no puede desarrollarse, no puede salir adelante. Hay que pensar siempre en que se tiene que mantener la Constitución, pensando que el peor Gobierno de la historia pueda venir más adelante. Ese tipo de atribuciones podrían complicar el tema para quienes vivimos en nuestro país".

Becker apuntó que uno de las propuestas a las que se le debe dar prioridad es la de la responsabilidad penal adolescente: "Espero que tengamos un sistema y que ellos (los jóvenes) lo conozcan y sepan que van a ser sancionados drásticamente en el caso de cometer ilícitos de gravedad. Eso también tiene que ir de la mano con que los niños, los jóvenes, no abandonen el sistema educacional y puedan tener oportunidades".

"Nuestros niños no nacen delincuentes; se hacen a propósito de tener malos ejemplos en las poblaciones, a propósito de tener a un hermano mayor que ya está en esta actividad ilícita, y de esto del dinero fácil que los atrae y los hace cometer este tipo de situaciones", aseveró.

Asimismo, el senador valoró la apertura al diálogo del Gobierno ante las críticas a la reforma de seguridad y confirmó que los parlamentarios del oficialismo se reunirán el próximo viernes a las 10:00 de la mañana con el Presidente Kast en Cerro Castillo para discutir mejoras a la iniciativa.