El Presidente José Antonio Kast llegó este jueves a Japón para iniciar la última etapa de su gira por Asia, luego de participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en China.

La agenda contempla reuniones con el emperador japonés Naruhito en el Palacio Imperial y una declaración conjunta con la primera ministra Sanae Takaichi.

Además, la delegación participará en un desayuno empresarial y visitará industrias tecnológicas en Tokio.

Sobre el balance de la participación chilena en APEC, el canciller Francisco Pérez Mackenna destacó la importancia del mercado asiático para las exportaciones nacionales.

"Más de la mitad de lo que se exporta en cada región de Chile, de Arica a Magallanes, viene justamente a esta zona", señaló.

El ministro agregó que "Asia-Pacífico es también nuestro futuro: somos un país que se proyecta hacia el Pacífico desde el punto de vista de nuestro comercio exterior y, por tanto, lo que tenemos acá es un mercado, una tierra de oportunidades, que tenemos que aprovechar".

Durante su paso por China, Kast también destacó su reunión bilateral con el presidente Xi Jinping, que se extendió por cerca de 45 minutos, más del doble del tiempo inicialmente previsto.

Kast responde a controversias de sus ministros



Desde Asia, el Mandatario también abordó los cuestionamientos a integrantes de su gabinete, entre ellos, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, contra quien el PPD anunció que presentará una interpelación parlamentaria, y el titular de Agricultura, Jaime Campos, que ha enfrentado exigencias de disculpas públicas por sus declaraciones sobre las exportaciones de frutas.

"Usted me va a disculpar, pero yo veo avances. ¿En qué está el ministro Quiroz? Debatiendo el Presupuesto. ¿Cómo le ha ido al ministro Quiroz en la discusión del Presupuesto? Bien. ¿Qué está haciendo el ministro Campos? Abriendo mercados. Algunos se concentran en detalles; nosotros nos concentramos en lo grande", afirmó Kast.

"Si alguien quiere destacar una situación puntual, siempre lo va a poder hacer: viva la libertad, pero nosotros estamos preocupados de lo importante. Si alguien quiere quedarse en una discusión menor, que lo haga", añadió.