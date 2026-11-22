La senadora independiente Ximena Órdenes, integrante de la bancada del PPD, abordó este domingo la polémica en torno a la supuesta falsificación de su firma en la Cámara Alta, mientras acompañaba al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

El denominado "Caso Firmas" estalló esta semana, luego de que el senador PPD Pedro Araya leyó una carta redactada por Órdenes quien, encontrándose en el exterior, denunció que su permiso constitucional fue retirado sin su conocimiento, lo que implicaba alterar los quórums de las discusiones legislativas del Presupuesto 2027.

La situación motivó a la Fiscalía a abrir una investigación por supuesta falsificación de firmas, mientras que Fidel Espinoza (PS), que también vio revocado su permiso sin conocimiento, atribuyó la polémica a una desprolijidad administrativa y no a un delito.

En conversación con La Tercera, la parlamentaria independiente-PPD aseguró: "Nunca fui consultada sobre el retiro del permiso constitucional, y de haberlo sido, tampoco habría estado de acuerdo".

"Viajé con un permiso constitucional en contexto de una gira presidencial que involucraba a senadores de ambos sectores, con lo cual esta herramienta permite que ni el oficialismo ni la oposición adquieran una ventaja coyuntural en las votaciones", explicó.

En ese sentido, enfatizó que "quienes me conocen saben que no me prestaría para este tipo de maniobras", la cual fue atribuida por el jefe de comité del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro, a la timonel socialista, Paulina Vodanovic.

En cuanto a la presunta desprolijidad administrativa, Órdenes sostuvo que "la firma es una constancia de aceptación personal que requiere siempre de consentimiento. Por eso, considero que a partir de este episodio es urgente mejorar protocolos internos, dentro de cada comité y/o de la secretaría".

"Esto está lejos de ser un mero 'malentendido reglamentario' como se ha intentado describir", afirmó.

Por último, respecto de la investigación de la Fiscalía, la parlamentaria apuntó: "Hay que respetar las atribuciones de cada institución y en este caso, el Ministerio Público tendrá que hacer su labor. Desde el Senado, habrá que contribuir con todos los antecedentes que sean requeridos y que permitan esclarecer lo ocurrido".