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Tópicos: País | Política | Senado

Quiroz espera que el Senado no aplace votación de la megarreforma

Publicado:
| Periodista Radio: Gonzalo Aguirre
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El Gobierno busca que la Sala avance en esa línea este miércoles, pero la decisión quedó en manos de los comités parlamentarios.

Quiroz espera que el Senado no aplace votación de la megarreforma
 ATON (archivo)

"El día tiene 24 horas, así que no hay necesidad de extender el plazo en semanas", aseguró el ministro de Hacienda.

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo esperar que el Senado no postergue la votación del denominado proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social del Ejecutivo, que dicha corporación comenzó a revisar ayer martes.

La expectativa del Gobierno es que la Sala realice la votación en general este miércoles, pero la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), anticipó que este plazo podría extenderse en pos del diálogo.

"(La fecha de la votación) se va a decidir en una reunión de comités a las 15:00 horas, y esto responde simplemente a una cuestión muy práctica: debemos tener los votos para aprobar este proyecto", subrayó la parlamentaria.

Consultado al respecto, el ministro Quiroz comentó: "El día tiene 24 horas, así que son muchas horas por delante, y no hay necesidad de extender el plazo en semanas, pero sí podemos trabajar fines de semana, tardes, mañanas y noches, y tratar de llegar al máximo acuerdo".

En cuanto a las propuestas que el Partido Socialista y el Frente Amplio le entregaron esta semana, el titular de Hacienda se limitó a señalar que "siempre estamos conversando con los senadores y senadoras, y siempre estamos viendo posibilidades de ajuste" a la megarreforma.

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