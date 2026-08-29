Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago15.9°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Política | Agenda legislativa

Partido Socialista dice que propuesta del Gobierno "no es un proyecto de sala cuna universal"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La timonel Paulina Vodanovic rechazó la fórmula de financiamiento planteada por el Ejecutivo: un "copago" mediante fondos del Seguro de Cesantía.

"Termina imponiendo la obligación sobre este derecho al trabajador y la trabajadora", criticó la senadora.

Partido Socialista dice que propuesta del Gobierno
 ATON (referencial)

La iniciativa llega el martes a votación en la Sala del Senado y requiere mayoría simple (26 sufragios) para avanzar.
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

"No es un proyecto de Sala Cuna Universal", afirmó este sábado la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, al expresar su rechazo a la iniciativa gubernamental que se votará este martes en la Cámara Alta.

La iniciativa busca reemplazar el actual sistema que obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a financiar el beneficio por un modelo de cobertura universal para madres, padres y quienes tengan el cuidado legal de niños menores de dos años.

Los principales cambios del Gobierno de José Antonio Kast al proyecto son crear un fondo de sala cuna financiado con una cotización del 0,35% de cargo del empleador, lo que será compensado con una disminución equivalente de la cotización que hoy se destina al Seguro de Cesantía.

Este es uno de los puntos que traban un acuerdo transversal en la materia, con miradas opositoras que apuntan contra la fórmula recaudatoria que traslada costos a los cotizantes y compromete fondos de contingencia laboral.

Imagen foto_00000001
La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó el mecanismo financiero propuesto por el Gobierno para la Sala Cuna. (FOTO: ATON)

Reparos al copago y el impacto en los fondos de cesantía

Frente a este escenario, Vodanovic cuestionó que la propuesta del Ejecutivo desvirtúe el carácter de derecho social del beneficio al establecer una carga económica directa sobre los trabajadores, además de recurrir a los fondos destinados a paliar la pérdida de empleo.

"El copago finalmente termina imponiendo la obligación al trabajador y la trabajadora sobre este derecho. En segundo lugar, se afecta otra contingencia que son los fondos de cesantía para poder ingresarlos a este fondo de sala cuna", arremetió la timonel socialista.

Imagen foto_00000003
La iniciativa llega a votación este martes en la Sala del Senado y requiere un quórum de mayoría simple de 26 sufragios para avanzar. (FOTO: ATON)

Según aseguró la senadora, en su sector "no gusta la fórmula de financiamiento", y los argumentos descritos "dan cuenta que no es un proyecto de Sala Cuna Universal".

La discusión adquiere una urgencia social debido a que las cifras del trimestre móvil mayo-julio confirmaron un incremento de 0,6 puntos porcentuales en la tasa de desempleo de las mujeres, segmento que ve en el cuidado infantil una de las principales barreras para insertarse de manera formal en el mercado laboral.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada