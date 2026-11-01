Comienza la Casen 2026: visitarán más de 111 mil viviendas en todo Chile para medir la pobreza

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en conjunto con el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, dio inicio formal este domingo al levantamiento en terreno de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen 2026), proceso que abarcará 111.080 viviendas distribuidas en 335 comunas a lo largo de las 16 regiones del país.

Bajo el lema "Cuando tú respondes, Chile responde", el operativo estadístico busca concretar 75.813 encuestas efectivas hasta el 31 de enero de 2027, con el objetivo de evaluar las condiciones de vida de la población y actualizar las cifras sobre pobreza por ingresos y multidimensional.

El hito inaugural se desarrolló en la comuna de Independencia con la participación de la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, quien solicitó la colaboración de la ciudadanía.

"Cuando tú respondes con tiempo, entregando toda la información que te preguntan, podemos mejorar las políticas sociales, conocer qué es lo que hoy está agobiando a tantas familias y cómo llegar mejor con los distintos programas beneficios que entrega el Estado", afirmó la secretaria de Estado.

"Abran la puerta, porque sabemos que detrás de cada puerta hay una historia que necesitamos saber como Estado", señaló, por su parte, el subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte.

Mecanismos de seguridad y verificación de encuestadores

Según consignó La Tercera, las entrevistas se llevarán a cabo de manera presencial entre las 10:00 y las 20:00 horas, utilizando cuestionarios digitales en tabletas electrónicas.

En caso de que los residentes no se encuentren al momento de la visita, el personal dejará un aviso para reprogramar la fecha.

Para resguardar la seguridad de la ciudadanía, los encuestadores portarán vestimenta corporativa del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y una credencial visible con su nombre completo y RUT.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia dio inicio oficial al trabajo de campo de la Encuesta Casen 2026 en las 16 regiones del país. (FOTO: @MinistraWulf/X)

La autenticidad del personal puede verificarse en línea ingresando el RUT del encuestador en los sitios oficiales de la Casen 2026 y del Centro de Microdatos. Desde el Gobierno recalcaron que ningún encuestador solicitará pagos de dinero, claves bancarias ni datos de ClaveÚnica.

Confidencialidad y compatibilidad con beneficios sociales

La ministra Wulf también aclaró que "estos datos que ustedes entreguen son completamente confidenciales y no se cruzan con, por ejemplo, registros como el Registro Social de Hogares".

En este sentido, la cartera ministerial precisó que responder el instrumento no modifica la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares ni suspende la asignación de subsidios vigentes, ya que los datos están amparados por el secreto estadístico.

El levantamiento presencial es ejecutado por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile bajo medidas de verificación y seguridad. (FOTO: @MinistraWulf/X)

A nivel territorial, la Región Metropolitana encabeza la cobertura con 21.640 viviendas asignadas para visita, seguida por la Región de Valparaíso con 12.300 y la Región del Biobío con 11.112 domicilios.

Tras la finalización del trabajo de campo el 31 de enero de 2027, se dará paso al procesamiento y validación de las bases de datos, proyectándose la publicación oficial de los resultados para el segundo semestre del próximo año.