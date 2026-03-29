Wulf afirmó que para mantener beneficios sociales se deben "ordenar las cuentas fiscales"

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, abordó las prioridades del Gobierno de José Antonio Kast, asegurando que entre ellas se encuentran las urgencias sociales y que para fortalecer los beneficios se deben "ordenar las cuentas fiscales".

En conversación con La Tercera, la secretaria de Estado planteó que el compromiso del Gobierno, como se dijo en campaña, es mantener los beneficios sociales, por lo que el recorte de 3% de la cartera está siendo evaluado para observar "dónde hay espacios de eficiencia, evitar duplicidades, temas donde se está gastando de más, subejecuciones, gastos que no se están implementando acorde a las necesidades".

"Tenemos que evaluar cada partida, cada iniciativa, pero nuestro foco está puesto en el otro 97%, que es el que tiene que impactar positivamente en la vida de las familias chilenas", aseveró.

La socióloga aseguró que "en el corazón de este Gobierno están las urgencias sociales. Por lo mismo el Ministerio de Desarrollo Social está incorporado en el Comité Político y tiene nuevamente presencia en La Moneda, porque creemos que tanto la emergencia económica como la de seguridad tiene un foco en colaborar con la urgencia social que enfrentamos".

Bajo esa premisa, sostuvo que el énfasis de su gestión está en proteger la infancia: "Hoy día los niños se enfrentan a nuevos factores de riesgo que hacen que la acción de la política pública tenga que ser más oportuna y genere un impacto más efectivo (...) La crisis de natalidad nos demuestra que las familias están requiriendo de apoyos. Tenemos además un desafío en términos de pobreza; las últimas cifras hablan de que el grupo más vulnerable son justamente los niños".

"Nuestras acciones van a apuntar principalmente a ellos, que es el futuro de nuestro país. Las personas mayores también representan un desafío", afirmó. Por ello, sus metas son "que logremos que los niños entre 0 y 3 años que están dentro de una residencia tengan el derecho a vivir en familia. Y también lograr que la ley integral de personas mayores sea bien implementada".

En cuanto al Sistema Nacional de Cuidados, el que señaló no tiene financiamiento -refutado por la Administración anterior-, afirmó que "como Gobierno tenemos el desafío de implementar la nueva ley y en ella están incorporadas una serie de acciones, muchos reglamentos y también establecer una institucionalidad (...) Pero también en el informe financiero hay ciertos asuntos que no estaban considerados y estamos trabajando para contar con esos recursos".

"Para fortalecer los beneficios sociales hay que ordenar las cuentas fiscales"

La ministra también abordó las medidas económicas del Ejecutivo que le han traído críticas como la modificación al Mecanismos de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), señalando que "el Gobierno ha puesto en el centro a las personas más vulnerables y, por lo mismo, hay siete medidas enfocadas en amortiguar esos efectos".

"Creemos que para fortalecer los beneficios sociales hay que ordenar las cuentas fiscales. Y eso a veces efectivamente es difícil de comprender cuando hay efectos en el corto plazo que afectan a las familias. Por lo mismo es fundamental estabilizar y mantener las tarifas del transporte público, subsidiar a los taxis. También ayudar a las regiones, pero todo ello con el foco de que existan verdaderos beneficios de largo plazo que impacten en la reactivación económica", sostuvo.

En ese sentido, indicó que "es fundamental para dar oportunidades que le cambien la vida a las personas y que no exista solamente una dependencia de beneficios que son relevantes y necesarios, pero que tienen que ir acompañados de la generación de ingresos en la familia. Ese es el foco del Plan de Reconstrucción Nacional".

"El Presidente fue claro en que el gobernar incluye tomar decisiones difíciles, impopulares incluso. Pero cuando se tiene toda la información y se pone en el centro el sacar adelante al país, incluye tener que hacer ciertos ajustes. Esperamos que las personas puedan confiar en que esto va a ir en beneficio de las emergencias que enfrentamos y en beneficio de entregar otros beneficios muy demandados por la ciudadanía desde hace mucho tiempo", enfatizó.