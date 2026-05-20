El Presidente José Antonio Kast, junto a la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, encabezó este miércoles en la comuna de La Florida el lanzamiento del Plan Protege Invierno 2026.

La iniciativa público-privada busca proteger la salud y prevenir fallecimientos de las personas en situación de calle —población que a marzo de este año registra 20.175 personas a nivel nacional— mediante el despliegue del Plan Protege Calle y la herramienta de emergencia Código Azul, la cual ya ha tenido activaciones este año en Chillán, Los Ángeles y Temuco.

Para hacer frente a los meses de bajas temperaturas, las autoridades anunciaron un incremento del 300% en la disponibilidad de albergues y dispositivos de asistencia en comparación con la cobertura base anual, logrando cobertura en 99 comunas del país.

Durante la actividad realizada en el comedor social del Hogar de María, que también contó con la presencia de la primera dama, Pía Adriasola, y del alcalde de la comuna, Daniel Reyes, se formalizaron convenios estratégicos con la Red de Alimentos y la Fundación Banco de Ropa para abastecer de comida y vestimenta nueva a los recintos de acogida.

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