Taxis se movilizan por reglamento de la "ley Uber" que impulsa De Grange
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Varias decenas de taxistas llegaron hasta el sector del Parque O'Higgins para iniciar una caravana por Santiago, en protesta contra la implementación de la llamada "ley Uber", pues el nuevo texto del reglamento respectivo -impulsado por el ministro de Transportes, Louis de Grange- afecta sus intereses.
Según los conductores, lo que plantea el Gobierno permitirá que incluso autos del tipo "city car" podrán prestar servicios en las aplicaciones, sin cumplir con medidas de seguridad que al gremio sí se les exigen, entre otras consideraciones.
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