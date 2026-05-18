Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.3°
Humedad15%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Taxis se movilizan por reglamento de la "ley Uber" que impulsa De Grange

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Varias decenas de taxistas llegaron hasta el sector del Parque O'Higgins para iniciar una caravana por Santiago, en protesta contra la implementación de la llamada "ley Uber", pues el nuevo texto del reglamento respectivo -impulsado por el ministro de Transportes, Louis de Grange- afecta sus intereses.

Según los conductores, lo que plantea el Gobierno permitirá que incluso autos del tipo "city car" podrán prestar servicios en las aplicaciones, sin cumplir con medidas de seguridad que al gremio sí se les exigen, entre otras consideraciones.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados