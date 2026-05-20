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Iquique: Red de alcantarillado colapsó y dejó una calle llena de espuma fétida

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Un curioso fenómeno se vivió en la mañana de este miércoles en la comuna de Iquique, cuando la red de alcantarillado colapsó y gran cantidad de espuma comenzó a salir hacia la vía pública.

El hecho ocurrió en la esquina de Tadeo Haenke con Rancagua y generó preocupación en los conductores que pasaron por el sector.

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