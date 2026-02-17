Boric viaja este miércoles a Rapa Nui en medio de fuertes críticas de la alcaldesa

En la recta final de su mandato, el Presidente saliente, Gabriel Boric, emprenderá mañana, miércoles, su primera viaje oficial a Rapa Nui.

La visita, que forma parte de la agenda de cierre del Ejecutivo antes del traspaso de mando al futuro Mandatario, José Antonio Kast, ha generado una fuerte controversia en el territorio insular.

La alcaldesa de la isla, Elizabeth Arévalo (independiente), calificó el viaje de Boric como tardío y lo acusó de acudir solo "por cumplir".

"Se lo planteé directamente a su equipo de avanzada, que a mí me parecía que a pocas semanas de dejar el Gobierno, de terminar su mandato, es un poco tardío. Además, recuerdo también haber visibilizado en reiteradas veces la necesidad de que viniese al territorio", dijo la exmilitante de Evópoli a La Tercera.

La jefa comunal señaló que durante años solicitó audiencias y extendió invitaciones que nunca fueron concedidas por el equipo presidencial.

"Siento que venir ahora es como para dar un cumplimiento de última hora por los territorios que le faltaba visitar. Yo no sé qué compromiso podríamos esperar, o de recursos para las necesidades de nuestra comunidad", expresó.

El ambiente en Rapa Nui se prevé complejo para el arribo de la delegación de Boric. Además del distanciamiento de la jefatura local, se han detectado convocatorias informales en redes sociales que llaman a manifestarse en contra del Mandatario a su llegada al aeropuerto Mataveri.

Esta gira no será la última salida del a zonas aisladas. El propio Presidente confirmó durante su último consejo de gabinete que pretende dar inicio oficial al año escolar desde el archipiélago de Juan Fernández. Específicamente, visitará el liceo de la isla, establecimiento que ha enfrentado un largo proceso de reconstrucción tras ser gravemente afectado por el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010.